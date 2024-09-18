Страх перед мобилизацией: бойцы ВСУ рассказали Фокусу, как смотивировать мужчин вступить в армию

Страх фронта и низкая мотивация — распространенные проблемы не только среди новобранцев, но и среди гражданских мужчин. Фокус спросил у военных, что нужно сделать, чтобы улучшить призыв и смотивировать вступать в ряды ВСУ.

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Неоднократно поднимался вопрос о принудительной мобилизации и ее непосредственном влиянии на фронт. Когда человека силой пакуют в бус работники ТЦК, а потом ВВК проходят за десять минут и "все здоровы", несмотря на настоящие заболевания — мало вероятно, что такой человек охотно возьмет оружие в руки и отправится штурмовать посадку. В лучшем случае будет мало эффективен в бою, а в худшем — ставит под угрозу и свою жизнь и жизнь побратимов.

Мобилизованные бойцы без мотивации создают проблемы на фронте, считает сержант 3-й ОШБр с позывным "Питбуль". По его словам, работники ТЦК "пакуют" всех без разбора, хотя большинство из них сами не были на передовой. Опрошенные Фокусом военные не согласны с этим утверждением.

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", большинство работников ТЦК и СП — военные, которые имеют боевой опыт.

"Конечно, есть люди, которых пристроили в ТЦК работать, но большинство все же военных. Я лично знаю людей, которые прошли пехотные бои на передке, потом по состоянию здоровья были пригодны только для службы в ТЦК", — рассказал он Фокусу.

Командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил в разговоре с Фокусом, что среди тех работников ТЦК, которые раздают повестки, почти 100% — люди с боевым опытом. Боец считает, что люди в любом случае будут недовольны тем, кто отправляет их на войну, даже если тот будет без ноги.

Мотивация через победу: как улучшить призыв в армию

Лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что мотивация зависит от победы. Он рассказал, что до начала Курской операции многие бойцы были уставшие. Тогда как после успешного продвижения в Курской области у них поднялось морально-психологическое состояние и они сами начали проситься на фронт.

"Мирные жители и военные давно уже не видели победу. Последние победные бои — Харьковская контрнаступательная операция и освобождение Херсона. Это было два года назад. За это время общество действительно устало и ждет уже этих побед. Это очень положительно влияет на моральное состояние военнослужащих", — говорит военный.

По словам "Алекса", также нужно делать все для того, чтобы гражданское лицо поняло, что после призыва оно попадет под "крыло" опытного командира, который будет заботиться о сохранении жизни военнослужащего и успешном выполнении боевой задачи. Больше людей захочет в армию, когда все это изменится на уровне военного управления, всех подразделений.

Кроме этого, важно показывать, что в армии профессиональные командиры, которые заботятся о жизни и здоровье своих подразделений. После чего больше людей захочет вступить в ВСУ, уверен "Алекс".

Подготовка молодых бойцов

Военный напомнил, что в Украине существуют "Центурии", где происходит подготовка молодежи еще до призывного возраста. Основная цель — не перевоспитывать людей в зрелом возрасте, а работать с младшим поколением, воспитать патриотов своей родины, которые в будущем станут профессиональными военными.

"Вот над этим вопросом лучше работать. Если он уклонист, он боится всего, его, конечно, будет очень трудно убедить. Это возможно, но нужно сделать глобальные изменения. Проще работать с молодым поколением, чтобы воспитывать патриотов своего государства, чтобы предотвратить распространение такого явления, как уклонист. Я считаю, что это будет целесообразнее", — пояснил офицер.

По мнению военного с позывным "Осман", мотивацию гражданских вступать в армию ничего не улучшит, пока есть потери на фронте.

"Ничего ты не сделаешь, пока есть потери на фронте, никакие условия вне войны не заставят идти массово в армию. Риск смерти не для всех приемлем", — сообщил Станислав Бунятов.

По его словам, для того, чтобы это изменить, в первую очередь нужно бороться с коррупцией государственного уровня.

О том, как по мнению украинских политологов, социологов и военных аналитиков улучшить мотивацию бойцов вступать в ряды ВСУ, читайте в материале Фокуса"Украинцы боятся воевать: как улучшить отношение к мобилизации и кто такие на самом деле ТЦК".

Напомним, 16 сентября украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал Фокусу об обучении мобилизованных в центрах подготовки. По его словам, там не хватает инструкторов, в частности, на одного дают 50 бойцов.