Украинцы боятся воевать: как улучшить отношение к мобилизации и кто такие на самом деле ТЦК

Все чаще военные говорят о том, что мобилизованные без мотивации подставляют себя и товарищей в боевых подразделениях, а принудительная задержка людей на улице не приносит пользы фронту. Фокус выяснил как изменить отношение людей к мобилизации и улучшить призыв.

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По словам сержанта 3-й механизированной роты Karakurt Colony 2-го механизированного 3-й ОШБр с позывным "Питбуль", работники ТЦК и СП мобилизуют немотивированных мужчин, которые только создают проблемы на фронте. Он отметил, что ТЦК "пакуют" всех без разбора граждан, которые своим нежеланием воевать подставляют себя и товарищей в боевых подразделениях. Боец убежден, что для начала работникам ТЦК нужно самим побывать на передовой, ведь "большая часть не участвовала в боевых действиях".

"Им (работникам ТЦК. — Ред.) бы поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством", — сказал "Питбуль".

Действительно, каждый день в соцсетях появляются видео силовой мобилизации из разных регионов страны: людей затягивают в бусики, или скручивают на земле и после несут в машину, есть видео, где люди кулаками отбиваются от повестки, или начинают драку с кучей работников ТЦК. Такая картина не дает хорошей рекламы ни для военкомата, ни для мобилизации в целом. Опрошенные Фокусом эксперты назвали несколько вариантов, как сделать призыв более эффективным и не таким "болезненным".

Мобилизация в Украине: как улучшить отношение людей к призыву

"Нормальная коммуникация" между властью, обществом и теми органами, которые несут непосредственную ответственность за мобилизацию, была утрачена в 2023 году, считает политолог Игорь Рейтерович.

"Началось все с того, что достаточно долго внедрялся тезис о том, что мобилизация как таковая нам не нужна, ситуация полностью под контролем, нам хватит тех сил и ресурсов, которые мы имеем на сегодняшний день. Потом, когда резко ситуация изменилась, у многих, видимо, начали возникать вопросы, что вообще происходит, и почему именно так это происходит", — говорит Фокусу Рейтерович.

Также он считает, что любые проявления так называемой силовой мобилизации должны быть прекращены. Задержки на улицах, привоз в ТЦК — не идет на пользу и создает нездоровую атмосферу. Тогда как обычный механизм раздачи повесток по месту жительства или работы является действенным, его можно использовать дальше.

По мнению Рейтеровича, закон о мобилизации требует доработки критериев. Например, по которым те или иные люди подпадают под призыв, чтобы было четкое понимание, что это не касается только каких-то определенных категорий населения, тогда как других не мобилизуют. Также нужно проводить разъяснительную работу относительно плюсов подписания контрактов.

"Надо постоянно проводить разъяснительную работу о плюсах подписания контрактов, службы по контракту, содействовать отдельным бригадам, которые занимаются, по сути, собственным набором. И у них гораздо лучше это получается, чем у других, у них очереди стоят, потому что они гарантируют и соответствующий уровень подготовки, и экипировку, и оснащение, и службу в принципе по тому месту, которое максимально соответствует компетентностям человека", — пояснил политолог.

Кроме этого, важно изменить подготовку тех, кого мобилизуют. Рейтерович уточнил, что мужчины должны знать, что после мобилизации у них будет достаточно времени, чтобы подготовиться, выяснить, что и как надо делать, не будет никаких проблем, чтобы влиться в состав ВСУ.

"Это такие очевидные вещи, которые даже лежат где-то на поверхности, но, к сожалению, многие из них до сих пор не решены. И это создает в целом такую общую нервную атмосферу и заставляет многих людей крайне негативно относиться к процессам этой мобилизации", — сказал он.

Военный аналитик Павел Нарожный сообщил Фокусу, что существует рекрутинг, которым занимаются различные украинские бригады. Однако он убежден, что для этого процесса сильно потеряли время.

"Рекрутингом надо было начинать заниматься лет, наверное, пять назад. Увеличивать денежное обеспечение, мотивацию и так далее. Рекрутинг, я более чем уверен, что он какую-то мобилизацию даст, но, к сожалению, учитывая масштабы и то количество людей, в котором нуждается армия, учитывая те риски, которые несет война, от принуждения мы, к сожалению, никогда не денемся. Принудительная мобилизация через повестки будет иметь место", — считает Павел Нарожный.

Тогда для того, чтобы изменить отношение украинцев к армии, нужно улучшить подготовку бойцов. Пока же она слишком быстрая, рассказал экперт. По его словам, человек может оказаться в воинской части уже через месяц-полтора после призыва. Если человеку повезет, то это будет хорошая часть, в которой еще около месяца будет происходить обучение, слаживание. В противном случае подготовка может быть ограниченной.

"Это одна из главных проблем, которую все боятся — попасть на фронт, не имея понимания, как воевать. К сожалению, у нас такое довольно часто происходит", — сказал Павел Нарожный.

Лотерейная мобилизация в Украине

Социолог, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заметил в разговоре с Фокусом, что те, кто хотел пойти воевать, уже это сделали. Но это не значит, что все остальные обязательно будут уклоняться от призыва. По его наблюдениям, большинство мужчин призывного возраста готовы идти в армию если их призовут, даже если это буду без явного желания.

Паниотто считает, что существуют различные факторы, влияющие на отношение людей к призыву. В частности, и представление о справедливости и материальный аспект. В частности, по его мнению, наиболее справедливым было бы, если бы мобилизация проводилась в форме лотереи.

"И это способствовало бы как полная справедливость, на кого упало, тот и идет. А с точки зрения эффективности, то те предложения, которые, кстати, были, что чем больше человек получает (зарплата. — Ред.), тем меньше шансов, что он пойдет в армию, они имеют под собой определенное логическое обоснование", — отметил социолог.

Он рассказал о теории Дэвида Сеймура, в которой говорится о социальной дифференциации в обществе, где все позиции важны, однако есть более, а есть менее.

"Скажем, ошибка дворника может привести к тому, что кто-то сломает себе ногу, потому что тот плохо выполнил работу. А на уровне президента — что он втянет страну в войну, как там Путин, например, сделал, и миллионы людей могут погибнуть. Поэтому, как правило, более важные позиции — это те, что более оплачиваемые. Все остальные предложения, которые были, с точки зрения эффективности и меньшей потери для экономики хороши, но не воспринимаются как справедливые", — пояснил социолог.

Работники ТЦК: имеют ли на самом деле боевой опыт

Игорь Рейтерович отметил, что значительная часть военкоматов служила на фронте. Дополнительно можно провести ротацию и поставить на места тех людей, которые принимали участие в боевых действиях. Однако проблема в том, что большинство таких военных уже не хочет идти на эти должности, ведь служба дискредитирована. Они не хотят выслушивать за то, что делали не они, а их предшественники.

Политолог заявил, что в первую очередь нужно отказаться от уличной мобилизации. Если это запретить, а делать призыв другими механизмами, то восприятие постепенно изменится. На службу в ТЦК придет больше людей, которые воевали и знают, как правильно коммуницировать.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что знает многих работников ТЦК, которые являются офицерами с огромным боевым опытом. В частности, это те люди, которые воевали с 2014 года.

На вопрос, изменит ли отправка работников ТЦК на фронт отношение украинцев к мобилизации, Нарожный ответил, что показательные акции из серии "всех уволить или куда-то отправить" — не работают, а являются лишь популизмом, с ним согасился и Рейтерович.

"Я не думаю, что это бы изменило ситуацию. Знаете почему? Потому что это же выглядит как наказание армией. А это само по себе не очень правильно", — сказал политолог.

Нарожный рассказал об офицере, сотруднике ТЦК, который в марте 2022 года добровольно ушел в боевую часть.

"Я лично знаю офицера ТЦК, и он в марте 22-го года пошел в боевую воинскую часть. То есть, сам, без принуждения, потому что понимал, что его знания как артиллериста очень важны. И воевал более двух лет под Бахмутом. Он до сих пор в артиллерии непосредственно воюет. Поэтому это все сказочки, что в ТЦК исключительно какие-то гражданские. Действительно, там есть процент людей, которые не служили, но большинство людей ТЦК прошли через фронт", — добавил эксперт.

Напомним, 17 сентября секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что Украина может улучшить качество подготовки мобилизованных, для этого нужно усилить призыв и набрать больше людей.

Ранее сообщалось, что на военную службу могут призвать пенсионеров всех силовых структур. В результате мобилизационные резервы улучшились.