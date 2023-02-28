Заводи не рятують: танковий парк ЗС РФ лише скорочуватиметься, – The Economist

Свого часу СРСР виробляв на місяць понад 1000 танків. Тепер усі заводи в РФ здатні виготовляти та відновлювати близько 90 танків, тоді як щомісячні втрати становлять близько 150 машин.

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РФ зазнала величезних втрат у бронетехніці, які обчислюються 1700+ одиницями. Промисловість країни не здатна поповнювати щомісячні втрати під час вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Economist.

Під час Другої світової війни Німеччина знищувала радянські танки із феноменальною швидкістю, пишуть у виданні. За час боїв було знищено 80 000 танків, проте промисловість СРСР дозволила завершити війну з більшою кількістю танків, ніж на початку бойових дій.

Однак сучасні танки набагато складніші та дорожчі, тому їх використовують у набагато меншій кількості. У результаті повномасштабного вторгнення РФ, як і Радянський Союз, втратила дуже багато танків. За даними українського Генштабу, було знищено понад 3250 танків. Блог Oryx зафіксував знищення понад 1700 втрат, а Міжнародний інститут стратегічних досліджень вважає, що РФ втратила близько половини парку танків Т-72 — це основа бронетанкових військ.

[ + – ] Танк Т-72Б3, що призначався для танкового біатлону.

Стверджується, що російські танки не дають переваги РФ для наступу проти ЗСУ. Вони не здатні провести масштабний наступ без достатньої підтримки броні. Україна ж останніми тижнями отримує основні бойові танки західних партнерів.

Чи зможе РФ відшкодувати загублені танки?

У виданні зазначають, що радянські заводи у 1940-х роках виробляли понад 1000 танків на місяць. Наразі це робити набагато складніше. У танках використовують безліч приладів, на кшталт засобів нічного бачення, балістичні комп'ютери та низку інших. Це робить танки більш грізною зброєю, але знижує швидкість виробництва. У РФ залишився лише один танковий завод — "Уралвагонзавод", який був побудований ще в 1930-х роках. Через величезні борги модернізація підприємства ускладнена. На місяць завод здатний виробляти лише 20 танків, потреба ЗС РФ у 10 разів більша, повідомило джерело виданню.

Тому в РФ почали знімати зі зберігання старіші танки — Т-72Б, Т-62 та інші. Т-72Б оснащують динамічним захистом, цифровим зв'язком та іншою гарматою, що усе рівно робить його не таким боєздатним, як новіші версії. Відновлюють танки із зберігання три заводи — 8 "Уралвагонзавод" на місяць і по 17 ще три підприємства.

Росія втрачає близько 150 танків щомісяця, якщо брати за основу дані Oryx, а разом з усіма потужностями здатна виробляти та відновлювати лише 90 машин. Наростити виробництво складно через санкції. У РФ почали навіть використовувати чіпи від посудомийних машин та холодильників у військовій техніці.

Водночас у виданні зазначають, що на Заході та в Україні ситуація теж не найкраща. Харківський бронетанковий завод зруйновано. У США здатні виробляти 15 танків на місяць, а в інших країнах на Заході ситуація така ж або гірша. Тому Україні більше передають радянських машин, ніж західних. У результаті у виданні пишуть, що війна, що триває, призведе до того, що танковий парк РФ тільки скорочуватиметься, незважаючи на спроби наростити виробництво.

Нагадаємо, 28 лютого боєць 79-ї бригади ДШВ знищив 5 танків і 3 БМП під час однієї атаки ЗС РФ.

27 лютого в Польщі анонсували постачання 60 танків PT-91 Twardy та 10 танків Leopard 2. Потрібно завершити навчання українських бійців.