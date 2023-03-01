Росія за рік війни втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх конфліктах після Другої світової, — CSIS

Під час війни в Афганістані Радянський Союз втрачав близько 130 бійців на місяць, а Росія в Україні – щонайменше 5 тисяч.

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Втрати Росії в Україні лише за рік перевищили всі війни, які були після Другої світової війни, проте Кремль не збирається зупинятися. Про це йдеться у доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінкою експертів, з 24 лютого 2022 року в так званій "сво" загинуло не менше 60-70 тисяч російських військових, а це в рази більше за всі конфлікти, в яких брали участь радянська та російська армії після 1945 року. Якщо рахувати разом із пораненими, то ЗС РФ втратили вже 200-250 тисяч осіб особового складу. Сюди входять загиблі та поранені найманці ПВК "Вагнер", співробітники російських спецслужб, а також бійці "народної поліції" самопроголошених "ЛДНР".

"Найбільше після закінчення Другої Світової війни російських/радянських воєнних загинуло в Афганістані (14-16 тисяч), Чечні (12-25 тисяч), а також до повномасштабного вторгнення в Україну під час боїв на Донбасі (6-7 тисяч)", — пише CSIS.

Темпи, за якими зростають втрати окупантів, також перевищують усі минулі конфлікти. У Чечні російські сили втрачали від 95 до 185 осіб на місяць, Радянська армія в Афганістані – 130-145 осіб. В Україні втрати окупантів становлять від 5 тисяч осіб щомісяця — і це справжнісінька війна на виснаження, зазначили автори доповіді.

[ + – ] ЗС РФ продовжують зазнавати величезних втрат в Україні Фото: CSIS

Нагадаємо, 28 лютого портал The Economist писав, що танковий парк ЗС РФ лише скорочуватиметься. Колись СРСР виробляв на місяць понад 1000 танків. Тепер усі заводи в Росії здатні виготовляти та відновлювати близько 90 танків, тоді як щомісячні втрати становлять близько 150 машин.