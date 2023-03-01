Росія за рік війни втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх конфліктах після Другої світової, — CSIS
Під час війни в Афганістані Радянський Союз втрачав близько 130 бійців на місяць, а Росія в Україні – щонайменше 5 тисяч.
Втрати Росії в Україні лише за рік перевищили всі війни, які були після Другої світової війни, проте Кремль не збирається зупинятися. Про це йдеться у доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
За оцінкою експертів, з 24 лютого 2022 року в так званій "сво" загинуло не менше 60-70 тисяч російських військових, а це в рази більше за всі конфлікти, в яких брали участь радянська та російська армії після 1945 року. Якщо рахувати разом із пораненими, то ЗС РФ втратили вже 200-250 тисяч осіб особового складу. Сюди входять загиблі та поранені найманці ПВК "Вагнер", співробітники російських спецслужб, а також бійці "народної поліції" самопроголошених "ЛДНР".
"Найбільше після закінчення Другої Світової війни російських/радянських воєнних загинуло в Афганістані (14-16 тисяч), Чечні (12-25 тисяч), а також до повномасштабного вторгнення в Україну під час боїв на Донбасі (6-7 тисяч)", — пише CSIS.
Темпи, за якими зростають втрати окупантів, також перевищують усі минулі конфлікти. У Чечні російські сили втрачали від 95 до 185 осіб на місяць, Радянська армія в Афганістані – 130-145 осіб. В Україні втрати окупантів становлять від 5 тисяч осіб щомісяця — і це справжнісінька війна на виснаження, зазначили автори доповіді.
Нагадаємо, 28 лютого портал The Economist писав, що танковий парк ЗС РФ лише скорочуватиметься. Колись СРСР виробляв на місяць понад 1000 танків. Тепер усі заводи в Росії здатні виготовляти та відновлювати близько 90 танків, тоді як щомісячні втрати становлять близько 150 машин.