"Не бачу жодного компромісу": РФ піде далі, якщо переможе в Україні, — дипломат

Якщо не покарати російську агресію зараз, вона знову повториться в майбутньому. Це речі, які перевірені часом.

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Якщо Україна зараз поступиться своїми територіями Російськiй Федерації, це означатиме поразку демократії і продовження не змусить себе чекати. Про це 9 червня у коментарі "Еспресо" заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За словами дипломата, агресор за такого сценарію побачить, що можна захоплювати чужі території і при цьому не бути покараним світовою спільнотою. Допустити цього не можна в жодному разі.

"Я не бачу жодного компромісу, бо якщо ми відмовляємось від якоїсь своєї території — це означає, що міжнародне право можна дуже легко розірвати на дрібні шматочки і з нього зробити великий феєрверк. Тому що воно не працює. Це означає, що можна захопити чужу територію і після цього не бути покараним за свій злочин. Будь-яка агресія — це воєнний злочин. Це злочин збройної агресії, за це карають. Якщо зло не карають — воно повторюється. Це речі, які є давно відомими і зрозумілими", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Володимир Огризко також вважає, що зараз немає жодного шансу на те, щоб піти на поступки РФ та розпочати мирні переговори. Будь-який політик, який піде на це, практично одразу втратить свою посаду.

"Я думаю, що це розуміють у всіх столицях, але бояться зробити цей остаточний крок — сказати Україні "так" щодо НАТО і сказати Росії, що ще один такий подібний випадок і ви будете отримувати те, що ви заслужили", — підсумував ексміністр.

Нагадаємо, 9 червня голова Міноборони Олексій Резніков допустив мирну угоду з Росією. За його словами, у світі вже вишикувалася ціла черга з лідерів не демократичних держав, які хочуть помирити Київ та Москву, але тільки виходять вони з інтересів РФ, а не обох країн.