Пєсков заявив про відсутність "хиткого фундаменту" в діалозі РФ і України: у Києві відповіли

Коментуючи слова спікера Кремля, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що будь-які переговори з нинішньою російською владою безглузді та небезпечні.

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На сьогодні Росія не має фактично жодних передумов для того, щоб розпочати переговори з Україною. Ба більше, не існує навіть "хиткого фундаменту", щоб Москва могла б спробувати вибудувати діалог з Києвом, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 11 червня.

"Зараз жодних передумов для домовленостей немає. Ба більше, зараз немає якогось фундаменту, хоча б хиткого, для того, щоб вибудовувати хоч якийсь діалог", — сказав речник Кремля.

За його словами, Москва бачить три причини, які унеможливлюють переговорний процес. Перша — це небажання української влади до подібних переговорів. Друга причина полягає у неготовності до діалогу. А третя причина, на думку Пєскова, полягає в тому, що деякі "хазяї київського режиму" не дозволяють сісти ворогуючим сторонам за стіл переговорів.

Реакція української сторони

Зі свого боку, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова Пєскова, зазначивши безглуздість і небезпеку діалогу з нинішньою російською владою. За його словами, переговорний процес наразі небезпечний не лише для України, а й для Європи та міжнародного права.

"Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий. Він безглуздий, небезпечний і смертельний — для України, для Європи, для міжнародного права", — написав Подоляк у Twitter.

Український політик переконаний, що насправді не існує жодних "хитких" російських, індонезійських, бразильських чи африканських фундаментів.

"Агресор повинен забратися з чужої території, остаточно втративши власну армію та репутацію країни, якої варто побоюватися", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 9 травня заявив, що Україна приєднається до НАТО лише після перемоги у війні з Росією, але досі українська армія отримує весь спектр західного озброєння. За його словами, щойно війну буде виграно, Україна стане членом Альянсу за прискореною процедурою.

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 4 червня заявив, що Україні необхідно досягти максимальних успіхів на полі бою для того, щоб мати найвигіднішу позицію за столом майбутніх переговорів. Американський чиновник додав, що США мають намір надавати допомогу Україні стільки, скільки знадобиться для відновлення територіальної цілісності.