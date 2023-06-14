В Будапеште рассчитывают, что экс-президент США вернется в Белый дом и это позволит закончить войну в Украине.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что если бы президентские выборы в США в 2020 году выиграл Дональд Трамп, конфликт в Украине не начался бы. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Я вполне уверен — насколько мы можем быть уверены в том, чего не произошло, — что если бы президент Трамп выиграл выборы, этого конфликта не было бы. И мы смотрим на его возможное возвращение в Белый дом как на надежду на мирное будущее", — сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия поддерживает Трампа в судебном процессе и болеет за него.

"Когда у консервативного лидера есть шанс занять важную позицию, выиграть важные выборы — а у президента Трампа, насколько мы понимаем, хорошие шансы на возвращение в Белый Дом? — то он моментально попадает под атаку либерального мейнстрима <…> А либеральный мейнстрим не стесняется использовать все возможные средства, и правосудие, к сожалению, обычно является таким средством", — отметил венгерский министр.

Говоря о Трампе, Сийярто назвал его "настоящим другом Венгрии" и пожелал ему успехов в ходе предстоящих судебных разбирательств.

"Трамп — консервативный лидер, имеющий шансы на победу на выборах в США, и поэтому он подвергается нападкам со стороны либеральных сил", — считает министр.

Напомним, что Сийярто 6 июля заявил, что Венгрия никоим образом не хочет втягиваться в полномасштабную войну России с Украиной. Венгерский министр в интервью CNN отмечал, что на Западной Украине живет около 50 тысяч венгров и они могут стать жертвами ракетных ударов ВС РФ, если Будапешт отправит Киеву вооружение.

Также 13 июня в МИД Украины заявили, что у России и Венгрии одинаковая позиция по поводу завершения большой войны в Украине. Обе страны требуют прекращать снабжение оружием ВСУ.