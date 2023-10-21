Допомога Україні не в інтересах народу Угорщини, — Орбан (відео)

Глава угорського уряду продовжує виступати проти допомоги Україні.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що допомога Україні — не в інтересах його народу. Відео з його поясненням опублікував канал neCT24.

За словами політика, який зовсім нещодавно зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним, інтереси України ніколи не ставитимуться вище за інтереси Угорщини, і він вважає неприпустимим, щоб це "когось зачепило".

"Ми не приймаємо аргумент українця, який звучить так, що вони зараз жертвують собою заради нас. Це все не вірно. Українці зараз не жертвують собою заради Угорщини. Твердження, що українці зараз захищають європейську свободу, Європу чи Угорщину від Росії, не відповідає дійсності. Україна нас не захищає. Ми можемо захистити себе разом із НАТО. Наша безпека не забезпечується Україною", — категоричний Орбан.

Наостанок очільник угорського уряду додав, що вони допомагають тільки тому, що "коли люди в біді, ми повинні їм допомогти, якщо це не суперечить інтересам Угорщини".

"Саме тому ми допомагаємо, а не тому, що це в наших інтересах. І це ясно! Допомога Україні не в інтересах народу Угорщини, а проста цивілізована поведінка, надання допомоги, якщо це не суперечить інтересам Угорщини", — повторив він.

Під час зустрічі з Путіним на форумі в Китаї Віктор Орбан назвав те, що відбувається в Україні, "військовою операцією" і поскаржився, що через це, а також через санкції, призупинилися плани Угорщини розширити контакти з Росією.

Пізніше глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш виправдався за зустріч Орбана з главою Кремля. За його словами, керівник уряду Угорщини говорив із Путіним про мир і необхідність "покласти край російській агресії". Це прозвучало після того, як посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував Орбана за те, що той "вирішив постояти поруч із людиною, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні".

Раніше Фокус писав, як у світі відреагували на зустріч угорського і російського політиків.