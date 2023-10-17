Перемога нічого не змінить: як довго Україна залежатиме від грошей партнерів

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україна потребуватиме зовнішньої фінансової підтримки ще багато років навіть після перемоги у війні з російськими окупантами.

Related video

Україна через повномасштабну агресію РФ витрачає майже всі бюджетні кошти на оборону, тому сильно залежить від фінансової підтримки з боку союзників. За допомогою цих грошей уряду, зокрема, вдалося зберегти всі соціальні виплати й утримати на плаву економіку в перші місяці війни. При цьому наша країна не позбудеться фінансової залежності ще багато років навіть після перемоги. Про це сказав в інтерв'ю агентству "Укрінформ" міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в України є два реальні способи знизити цю залежність — це збільшити економіку і перемогти Росію у війні.

"Збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збирають податки, це питання довгострокової перспективи, воно не вирішується миттєво", — зазначив він.

Важливо

Ситуація налагоджується: у Кабміні вважають, що економіка вже оговталася від шоку війни

Перемога у війні теж не гарантує, що Україна повністю позбудеться зовнішніх джерел. Причина: у перші ж місяці після закінчення воєнних дій у нас з'явиться багато інших потреб.

"У нас буде колосальна кількість військових ветеранів і багато важливих невирішених проблем. Тому радикально знизити залежність від зовнішньої підтримки буде неможливо протягом року після завершення війни. Усе затягнеться на 5 або навіть 10 років фінансових програм, за допомогою яких ми будемо мінімізувати цю залежність", — пояснив Марченко.

Сергій Марченко також зазначив, що зараз мало шансів на те, що нам вдасться збільшити надходження з внутрішніх джерел. Оскільки всі можливості дуже обмежені.

"Ми думали з приводу тимчасових заходів щодо оподаткування зайвих доходів банків, що можливо імплементувати. Але це тимчасовий крок і, на жаль, не визначальний. Щодо інших кроків — ми розглядаємо будь-які заходи, зокрема акциз і боротьбу з нелегальним ігровим бізнесом та його легалізацію", — сказав Марченко.

Віддавати кредити: скільки часу піде, щоб розрахуватися за допомогу з партнерами

Заступник міністра фінансів України Ольга Зикова на початку 2023 року розповідала, що віддавати всі кредити, які наша країна отримала як фінансову допомогу від ЄС, доведеться протягом 35 років.

Важливо

Чекають на відновлення економіки: МВФ виділить Україні понад 15 млрд доларів, — ЗМІ

"З Європейським Союзом у нас такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери", — розповіла вона.

Тим часом 17 жовтня стало відомо, що Європейський парламент погодився створити Український фонд миру. Планується, що країни Європи виділять для України 50 мільярдів євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію в період 2024-2027 років. Також Фокус раніше пояснював, чому США і фонди продовжують виділяти Україні гроші, незважаючи на війну, що триває.