Победа ничего не изменит: как долго Украина будет зависеть от денег партнеров

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина будет нуждаться во внешней финансовой поддержке еще много лет даже после победы в войне с российскими оккупантами.

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Украина из-за полномасштабной агрессии РФ тратит почти все бюджетные средства на оборону, поэтому сильно зависит от финансовой поддержки со стороны союзников. С помощью этих денег правительству, в частности, удалось сохранить все социальные выплаты и удержать на плаву экономику в первые месяцы войны. При этом наша страна не избавится от финансовой зависимости еще много лет даже после победы. Об этом сказал в интервью агентству "Укринформ" министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, у Украины есть два реальных способа снизить эту зависимость – это увеличить экономику и победить Россию в войне.

"Увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги, это вопрос долгосрочной перспективы, он не решается мгновенно", — отметил он.

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Победа в войне тоже не гарантирует, что Украина полностью избавится от внешних источников. Причина: в первые же месяцы после окончания военных действий у нас появятся многие другие потребности.

"У нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем. Поэтому радикально снизить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года после завершения войны. Все затянется на 5 или даже 10 лет финансовых программ, с помощью которых ми будем минимизировать эту зависимость", – объяснил Марченко.

Сергей Марченко также отметил, что сейчас мало шансов на то, что нам удастся увеличить поступления из внутренних источников. Поскульку все возможности очень ограничены.

"Мы думали по поводу временных мер по налогообложению излишних доходов банков, что возможно имплементировать. Но это временный шаг и, к сожалению, не определяющий. Относительно других шагов – мы рассматриваем любые меры, в том числе акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию", – сказал Марченко.

Отдавать кредиты: сколько времени уйдет, чтобы рассчитаться за помощь с партнерами

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова в начале 2023 года рассказывала, что отдавать все кредиты, которые наша страна получила в качестве финансовой помощи от ЕС, придется в течение 35 лет.

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"С Европейским Союзом у нас такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры", — рассказала она.

Тем временем 17 октября стало известно, что Европейский парламент согласился создать Украинский фонд мира. Планируется, что страны Европы выделят для Украины 50 миллиардов евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию в период 2024-2027 годов. Также Фокус ранее объяснял, почему США и фонды продолжают выделять Украине деньги несмотря на продолжающуюся войну.