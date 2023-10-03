Бюджет ЕС: Европарламент одобрил создание Украинского фонда на 50 млрд евро

Пересмотр документа, как отметили депутаты ЕС, должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской захватнической войны против Украины, но реализация инициативы зависит от позиций отдельных стран ЕС.

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Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию об изменениях в долгосрочный бюджет Евросоюза до 2027 года и поддержали положение о создании специального Украинского фонда в 50 миллиардов евро. В пресс-службе законодательной инстанции сообщили подробности.

Реализация инициативы будет зависеть от позиций отдельных стран ЕС, в частности Венгрии. Пересмотр бюджета должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской захватнической войны против Украины. Касается это и укрепления открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС, а также предоставления со стороны Евросоюза адекватной гибкости для ответа на кризисы.

Соответствующие поправки по многолетней финансовой программе на период с 2021 по 2027 годы были одобрены 393 голосами против 136. Еще 92 евродепутата воздержались.

Речь идет о том, что после предложения Европейской комиссии, депутаты Европарламента одобрили дополнительные 10 миллиардов евро на 2024-2027 годы, в дополнение к 65,8 миллиарда евро, которые предлагались Комиссией. Эти средства планируют направить для стимулирования таких отраслей, как миграция, внешние вызовы, стратегическая автономия ЕС и усиление возможностей сообщества реагировать на кризисы.

Содокладчик Ян Ольбрихт объяснил, что целью было пересмотреть многолетний бюджет. Депутатам якобы удалось сохранить предложение комплексным и реалистичным.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Европарламент принял закон, который стимулирует оборонные закупки для Украины и Молдовы. Депутаты ЕП проголосовали за укрепление оборонной промышленности Евросоюза путем осуществления совместных закупок. Этот финансово-правовой инструмент позволит расширить поддержку Украины и Молдовы.