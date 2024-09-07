"Путин не сможет воевать с нефтью по $40": Трамп поделился планом окончания войны в Украине

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп снова заявил, что сможет закончить войну в Украине. Остановить главу Кремля Владимира Путина, считает политик, способно значительное снижение цены на энергоносители.

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В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит войну в Украине уже до нового года, еще до своего официального вступления в должность. Об этом заявил политик в Нью-Йоркском экономическом клубе.

"Если мы победим, я верю, что смогу разрешить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете", — сказал Трамп.

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По словам политика, его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", — считает Трамп.

Отметим, сейчас цена сырой российской нефти Urals составляет около 70 долларов за баррель.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Инаугурация главы Белого дома, согласно регламенту, происходит 20 января.

Напомним, 16 июня Дональд Трамп раскритиковал объемы помощи США Украине и назвал Владимира Зеленского "лучшим продавцом среди всех политиков".

18 июня сенатор-республиканка Джони Эрнст заявила, что Трамп в частных разговорах на самом деле поддерживает выделение Вашингтоном военной помощи Киеву.