"Путин не сможет воевать с нефтью по $40": Трамп поделился планом окончания войны в Украине
Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп снова заявил, что сможет закончить войну в Украине. Остановить главу Кремля Владимира Путина, считает политик, способно значительное снижение цены на энергоносители.
В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп прекратит войну в Украине уже до нового года, еще до своего официального вступления в должность. Об этом заявил политик в Нью-Йоркском экономическом клубе.
"Если мы победим, я верю, что смогу разрешить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают намного больше людей, чем вы себе представляете", — сказал Трамп.Важно
По словам политика, его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", — считает Трамп.
Отметим, сейчас цена сырой российской нефти Urals составляет около 70 долларов за баррель.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Инаугурация главы Белого дома, согласно регламенту, происходит 20 января.
Напомним, 16 июня Дональд Трамп раскритиковал объемы помощи США Украине и назвал Владимира Зеленского "лучшим продавцом среди всех политиков".
18 июня сенатор-республиканка Джони Эрнст заявила, что Трамп в частных разговорах на самом деле поддерживает выделение Вашингтоном военной помощи Киеву.