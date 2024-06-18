"В частных разговорах": Трамп поддерживает Украину и может выступить за удары по РФ, — сенатор

Как рассказала республиканка Джони Эрнст, если бы Трамп снова стал президентом США, то позволил бы Украине бить американским оружием по объектам на территории РФ.

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Бывший президент США Дональд Трамп в частных разговорах поддерживает выделение Штатами военной помощи Украине. Об этом рассказала американская сенатор-республиканка Джони Эрнст, пишет Bleeding Heartland.

По ее словам, Трамп понимает, что это правильное решение, но не говорит об этом публично.

"На самом деле он достаточно молчалив по этому вопросу, и только в частных разговорах он понимает, что это правильное решение", – сказала Эрнст.

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Эрнст также призвала европейские страны предоставить больше гуманитарной помощи Украине и заявила, что США могут производить боеприпасы.

"Но президент Байден должен позволить этим боеприпасам нанести удар внутри России. Иначе Украина не выиграет эту войну. Он мешает этой стране фактически победить Россию. Так что президенту Байдену нужно активизироваться и делать правильные вещи", — отметила сенатор.

Она уверена, что, если бы Трамп снова стал президентом США, то позволил бы Украине бить американским оружием по объектам на территории РФ.

Эрнст также сказала, что США не оставят Украину, если республиканцы получат контроль над Сенатом.

Напомним, 14 июня Трамп вновь пообещал остановить войну в Украине. По словам политика, Вашингтон бы вел ядерную войну с Северной Кореей при президенте Хиллари Клинтон, а сам он "очень хорошо ладит" с главой Кремля Владимиром Путиным.

Также 16 июня сообщалось, что Трамп пригрозил лишить Украину помощи еще до своего переизбрания. Бывший глава Белого дома заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его поведения во время скандала в 2019 году, однако назвал его "лучшим продавцом среди всех когда-либо живших политиков".