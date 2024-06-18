"У приватних розмовах": Трамп підтримує Україну і може виступити за удари по РФ, — сенатор

Як розповіла республіканка Джоні Ернст, якби Трамп знову став президентом США, то дозволив би Україні бити американською зброєю по об'єктах на території РФ.

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Колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах підтримує виділення Штатами військової допомоги Україні. Про це розповіла американська сенаторка-республіканка Джоні Ернст, пише Bleeding Heartland.

За її словами, Трамп розуміє, що це правильне рішення, але не говорить про це публічно.

"Насправді він досить мовчазний з цього питання, і тільки в приватних розмовах він розуміє, що це правильне рішення", — сказала Ернст.

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Ернст також закликала європейські країни надати більше гуманітарної допомоги Україні й заявила, що США можуть виробляти боєприпаси.

"Але президент Байден повинен дозволити цим боєприпасам завдати удару всередині Росії. Інакше Україна не виграє цю війну. Він заважає цій країні фактично перемогти Росію. Тож президенту Байдену потрібно активізуватися і робити правильні речі", — зазначила сенаторка.

Вона впевнена, що, якби Трамп знову став президентом США, то дозволив би Україні бити американською зброєю по об'єктах на території РФ.

Ернст також сказала, що США не залишать Україну, якщо республіканці отримають контроль над Сенатом.

Нагадаємо, 14 червня Трамп знову пообіцяв зупинити війну в Україні. За словами політика, Вашингтон би вів ядерну війну з Північною Кореєю за президента Гілларі Клінтон, а сам він "дуже добре ладнає" з главою Кремля Володимиром Путіним.

Також 16 червня повідомлялося, що Трамп пригрозив позбавити Україну допомоги ще до свого переобрання. Колишній очільник Білого дому заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському через його поведінку під час скандалу 2019 року, однак назвав його "найкращим продавцем з-поміж усіх політиків, які коли-небудь жили".