"Путін не зможе воювати з нафтою по $40": Трамп поділився планом закінчення війни в Україні

Кандидат від республіканців на пост президента США Дональд Трамп знову заявив, що зможе закінчити війну в Україні. Зупинити главу Кремля Володимира Путіна, вважає політик, здатне значне зниження ціни на енергоносії.

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У разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп припинить війну в Україні вже до нового року, ще до свого офіційного вступу на посаду. Про це заявив політик у Нью-Йоркському економічному клубі.

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно вступлю на посаду. Я можу зупинити цю війну, тому що це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте", — сказав Трамп.

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За словами політика, його план полягає в тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі або більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", — вважає Трамп.

Зазначимо, зараз ціна сирої російської нафти Urals становить близько 70 доларів за барель.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Інавгурація глави Білого дому, згідно з регламентом, відбувається 20 січня.

Нагадаємо, 16 червня Дональд Трамп розкритикував обсяги допомоги США Україні та назвав Володимира Зеленського "найкращим продавцем серед усіх політиків".

18 червня сенатор-республіканка Джоні Ернст заявила, що Трамп у приватних розмовах насправді підтримує виділення Вашингтоном військової допомоги Києву.