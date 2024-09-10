Трамп і Гарріс готуються до дебатів: коли почнуться та про що говоритимуть (рейтинги)

За даними опитувань у США, нині кандидати у президенти мають приблизно однакові шанси на перемогу. Дональд Трамп вже закликав суперницю до ще двох публічних дискусій.

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Кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс зійдуться у перших дебатах. Про це 10 вересня повідомили у BBC News.

Коли почнуться дебати?

Зазначається, що битва у прайм-тайм на ABC News стане першою зустріччю політиків. Дебати розпочнуться 10 вересня о 21:00 за Північноамериканським східним часом (о 04:00 вже 11 вересня по Києву) та відбуватимуться у Філадельфії.

Загальні правила

Глядачів у залі дебатів не буде. Загалом трансляція триватиме 90 хвилин включно з двома рекламними паузами. Ведучі виступатимуть модераторами. Перебивати одне одного політики не зможуть, адже їм вимикатимуть мікрофони. Останнє слово буде за Трампом. Теми або запитання завчасно не розкриваються, а на сцені забороняється будь-який реквізит — навіть підготовлені нотатки.

Локація майбутніх дебатів Фото: ABC News

Кандидати у президенти матимуть лише ручку, блокнот і пляшку з водою. Під час пауз на рекламу вони не зможуть радитися зі своїми штабами. Також заборонено відходити від своїх трибун.

Ці дебати — не останні?

Трамп виступив за проведення ще принаймні двох дебатів — під модерацією Fox News та у прямому ефірі на очах у великої території. Однак кампанія Гарріс вирішила почекати з рішенням щодо других дебатів у жовтні до завершення першого протистояння.

Очікування від дебатів

В AP зазначили, що кампанія Трампа критикує суперницю за крайні ліві позиції під час виборів у 2020 році. Республіканець вважає президентство Гарріс загрозою безпеці США. Повідомляється, що він зосереджений на питанні незаконної імміграції.

Гарріс, за даними ЗМІ, планує наголосити на нестабільності й непридатності свого суперника. Вона зосередиться на тому, щоб викрити непослідовність Трампа у питанні репродуктивної допомоги жінкам. Себе ж демократка спробує зарекомендувати як "твердішу руку", здатну керувати країною та захищати альянси на тлі воєн в Україні й Газі.

Рейтинги Гарріс і Трампа

Станом на 10 вересня, за даними The New York Times, кандидати у президенти США мають приблизно однакові шанси на перемогу — 49% у Гарріс та 47% у Трампа.

Рейтинги Камали Гарріс та Дональда Трампа Фото: Скриншот

Опитування показують, що в ключових штатах кандидати випереджають одне одного лише на кілька відсотків, а у деяких навіть мають рівні шанси. Щоб перемогти, Гарріс або Трампу потрібно буде отримати значну перевагу у щонайменше трьох штатах, але наразі на це не може претендувати жоден з них.

Рейтинги Камали Гарріс та Дональда Трампа Фото: Скриншот

Зазначається, що нині і Трамп, і Гарріс можуть розраховувати на принаймні 200 голосів виборців. Для перемоги ж необхідно набрати 270 голосів. Як зазначають у ЗМІ, результати опитувань показують, що до перемоги може призвести різка зміна позицій лише в одному або двох штатів. Для когось із кандидатів помилка може стати фатальною.

Фокус уважно стежитиме за дебатами кандидатів у президенти США та інформуватиме про пов’язані з ними події, зокрема публікуватиме заяви американських політиків щодо України.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс дала перше інтерв’ю як кандидатка у президенти. Фокус опублікував головне з інтерв’ю, про війну в Україні демократка не згадала.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він зможе зупинити війну в Україні. Він пояснив, що план полягає у зниженні цін на енергоносії.