План перемоги України: Зеленський заявив про онлайн-зустрічі з РФ (оновлено)

Україна активно працює над розробкою плана перемоги. Три пункти вже підготовлені, а на початку листопада буде готовий весь документ, наголосив президент.

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План перемоги України буде доступний усім країнам, зокрема, і Росії, яка має бути на другому саміті миру. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 вересня, повідомляє РБК-Україна та "Інтерфакс-Україна".

Оновлено о 13:30. У контексті про зустрічі в онлайн-форматі йшлося щодо переговорів відносно пунктів Формули миру, а не про переговори з представниками РФ.

Агенція "Інтерфакс-Україна" виправила власну новину, у якій йшлося нібито про переговори з РФ у онлайн-форматі. Редакція окремо наголосила, що до публікації внесли правки до третього абзацу.

"Виправлено в 3-му абз. — зустрічей із представниками РФ не було", — йдеться у публікації.

Фото: Скриншот

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому саміті миру, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії — всі сказали, що Росія повинна бути на другому саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", — сказав Зеленський.

Він додав, що зараз Україна активно працює над планом перемоги. Три пункти вже підготовлені, а зустрічі в онлайн форматі відбулись.

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією", — запевнив президент.

Також Зеленський зауважив, що план перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України.

"Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі, суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати", — констатував глава держави.

Нагадаємо, що раніше агенція Bloomberg повідомляла, що Зеленський домагатиметься від президента США Джо Байдена офіційного запрошення вступити до НАТО, а також постійних поставок сучасної зброї в межах плану з припинення війни з РФ.