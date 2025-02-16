"Никогда снова": премьер Польши Дональд Туск недоволен Мюнхенской конференцией

Польский министр в соцсетях написал, что Мюнхен его привлекает как туриста, поскольку там "отличное пиво и прекрасная Пинакотека". Однако в роли историка и политика он город посещать не станет.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство итогами Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что больше не будет участвовать в подобных мероприятиях. В своем сообщении он провел исторические параллели, написав: "Мюнхен. Никогда снова".

По словам польского чиновника, сам город его привлекает как туриста, поскольку в Мюнхене "хорошее пиво", но в роли историка и политика он город посещать не станет.

"Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, отличное пиво, прекрасная Пинакотека. Как историк и политик, единственную вещь, которую я могу сегодня сказать, это: Мюнхен. Никогда снова",— написал Туск на своей странице на платформе Х.

Хотел ли польский премьер, упомянув мюнхенское пиво, провести некие исторические параллели, остается лишь догадываться, однако публикация в соцсетях появилась на фоне резких высказваний на конференции вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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