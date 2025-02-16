"Ніколи знову": прем'єр Польщі Дональд Туск незадоволений Мюнхенською конференцією

Польський міністр у соцмережах написав, що Мюнхен його приваблює як туриста, оскільки там "чудове пиво і прекрасна Пінакотека". Однак у ролі історика та політика він місто відвідувати не стане.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив невдоволення підсумками Мюнхенської безпекової конференції та заявив, що більше не братиме участі в подібних заходах. У своєму повідомленні він провів історичні паралелі, написавши: "Мюнхен. Ніколи знову".

За словами польського чиновника, саме місто його приваблює як туриста, оскільки в Мюнхені "хороше пиво", але в ролі історика і політика він місто відвідувати не стане.

"Як туристу мені дуже подобається це місце. Милі люди, чудове пиво, прекрасна Пінакотека. Як історик і політик, єдину річ, яку я можу сьогодні сказати, це: Мюнхен. Ніколи знову",- написав Туск на своїй сторінці на платформі Х.

Чи хотів польський прем'єр, згадавши мюнхенське пиво, провести певні історичні паралелі, залишається лише здогадуватися, однак публікація в соцмережах з'явилася на тлі різких висловлювань на конференції віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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Американський політик звинуватив європейські уряди в придушенні свободи слова і нездатності контролювати міграцію. На його думку, головна загроза для Європи — це внутрішні процеси, а не зовнішні сили, такі як Росія або Китай.

Венс також засудив анулювання президентських виборів у Румунії, назвавши це прикладом тиску з боку європейських країн. Він підкреслив, що Європа стикається зі зростаючим впливом ультраправих сил, нагадавши, що подібні тенденції вже призвели до Brexit.

Після конференції віцепрезидент США зустрівся з лідерами правих сил Німеччини, але проігнорував чинного канцлера Олафа Шольца. У відповідь Шольц звинуватив Вашингтон у втручанні у внутрішню політику Європи.

Раніше Фокус зібрав ключові тези з виступу президента України Володимира Зеленського на другому дні Мюнхенської конференції з питань безпеки.