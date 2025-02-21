Оружейный передел: как изменятся поставки вооружения в Украину при Трампе

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Стоит временно прекратить коллективные стенания из-за анонсированных сокращений бюджета Пентагона. Ибо пока нет достаточных вводных. Может, есть повод заламывать руки, а может, и нет.

Более опытный и осведомленный коллега подтвердил гипотезу, которая у меня возникла при чтении новости о сокращениях.

Трамп, хоть и специфический, но республиканец. Сокращать расходы на оборону для значительной части его избирателей — противоестественно. Особенно с учетом того, что в списке главных спонсоров Трампа — основные вормонгеры: "Локхид Мартин", "Райтеон", "Нортроп Грумман" и хитрый "Боинг", который существенно задонатил обоим кандидатам.

Т.е. сокращать — нет, а вот ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ — вполне.

Министр обороны Пит Хегсет в качестве одной из задач от Трампа на старте каденции обозначил: сокрушить действующий военно-политический истеблишмент и снова рассадить его по будкам, но уже в соответствии с новой политикой партии. Допустить в игру новых производителей.

Формальное сокращение расходов из бюджета США можно компенсировать затратами из других бюджетов. Каких? Правильно — европейских.

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США не останавливали продажу оружия Украине, – нардеп Устинова

Отнимая бюджетные деньги у вормонгеров, Трамп может покрыть их потери за счет увеличения экспорта оружия, в первую очередь — в Европу, а также по всему миру. Политически он играет именно на это.

Уже прозвучал тезис, что новая администрация не будет мешать и даже будет подстрекать Европу покупать оружие за океаном. В том числе и для Украины. А вот кто будет допущен в новую схему — решать власти. Ибо что-то можно одобрить мгновенно, а что-то можно подвесить. Главное же — никакой коррупции.

Просто так исторически сложилось.

Формальные расходы падают, бюрократы подвергаются унижениям и страдают — электорально хорошо. Вормонгеры зарабатывают триллиарды — и счастливы. Рабочие места, налоги — просто идиллия.

Пострадавшие, конечно, будут. Но не факт, что это будет Украина.

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