США не останавливали продажу оружия Украине, – нардеп Устинова

Своим заявлением Александра Устинова опровергла сообщение секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко.

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Соединенные Штаты Америки не останавливали продажу оружия Украине. Об этом сообщила народная депутат Украины Александра Устинова, разместив пост в Facebook.

Пост Александры Устиновой

Ранее информацию об остановке поставок оружия американских производителей, которое должно было идти на продажу для Украины, сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

Устинова призвала "проверять информацию" и "не подливать масла в огонь".

Александра Устинова не является членом профильного комитета. В парламент она прошла, как и Роман Костенко, от партии "Голос". Ее называют близкой к руководителю Офиса президенту Андрею Ермаку и министру обороны Рустему Умерову.

Также Александра Устинова является главой временной следственной комиссии по мониторингу международной помощи, поэтому может владеть информацией относительно объемов и сроков поставок вооружения.

Напомним, 20 февраля стало известно, что Соединенные Штаты отказываются присоединиться к проекту резолюции ООН, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в которой осуждается российская агрессия. Этот документ поддержали 50 стран, но не США.