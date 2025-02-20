США не зупиняли продажу зброї Україні, — нардеп Устинова

Своєю заявою Олександра Устінова спростувала повідомлення секретаря оборонного комітету Верховної Ради Романа Костенка.

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Сполучені Штати Америки не зупиняли продаж зброї Україні. Про це повідомила народна депутатка України Олександра Устінова, розмістивши пост у Facebook.

Пост Олександри Устинової

Раніше інформацію про зупинку поставок зброї американських виробників, яка мала йти на продаж для України, повідомив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

Устинова закликала "перевіряти інформацію" і "не підливати масла у вогонь".

Олександра Устінова не є членом профільного комітету. До парламенту вона пройшла, як і Роман Костенко, від партії "Голос". Її називають близькою до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова.

Також Олександра Устінова є головою тимчасової слідчої комісії з моніторингу міжнародної допомоги, тож може володіти інформацією щодо обсягів і термінів постачання озброєння.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що Сполучені Штати відмовляються приєднатися до проєкту резолюції ООН, присвяченої третім роковинам повномасштабного вторгнення Росії на територію України, в якій засуджується російська агресія. Цей документ підтримали 50 країн, але не США.