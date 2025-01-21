"Полная перезагрузка": из Пентагона убрали всех сотрудников, которые отвечали за Украину

По словам украинского журналиста Романа Бочкалы, Украину и США ожидает новый формат отношений, от чего ему "тревожно".

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Всех, кто отвечал за Украину, в главном оборонном ведомстве США — Пентагоне во времена Джо Байдена уволили или отстранили. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала.

"Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. Или куда-то переведут на другие должности. Полная перезагрузка", — написал Бочкала.

Он пояснил, что эту информацию он получил от журналиста издания The Washington post, который отвечает за украинскую тематику и ездил в Пентагон, чтобы узнать, что там слышно относительно Украины.

"Итак, изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все. Но как-то оно будет", — подчеркнул Бочкала.

Пост Бочкали Фото: Скриншот

Напомним, 21 января глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры с командой Трампа могут состояться в начале февраля.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что во время полномасштабного вторжения России в Украину российская сторона потеряла почти миллион солдат убитыми, а украинская — 700 тысяч.