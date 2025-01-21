"Повне перезавантаження": з Пентагону прибрали усіх співробітників, які відповідали за Україну

За словами українського журналіста Романа Бочкали, Україну та США очікує новий формат відносин, від чого йому "тривожно".

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Всіх, хто відповідав за Україну, у головному оборонному відомстві США — Пентагоні за часів Джо Байдена звільнили або відсторонили. Про це повідомив український журналіст Роман Бочкала.

"Всіх, хто відповідав за Україну — звільнено чи відсторонено. Або кудись переведуть на інші посади. Повне перезавантаження", — написав Бочкала.

Він пояснив, що цю інформацію він отримав від журналіста видання The Washington post, який відповідає за українську тематику та їздив до Пентагону, щоб дізнатись, що там чути стосовно України.

"Отже, зміни точно будуть. Новий формат відносин. Трохи тривожно це все. Але якось воно буде", — наголосив Бочкала.

Пост Бочкали Фото: Скриншот

Нагадаємо, 21 січня голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори з командою Трампа можуть відбутися на початку лютого.

У цей же день президент США Дональд Трамп заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії до України російська сторона втратила майже мільйон солдатів убитими, а українська — 700 тисяч.