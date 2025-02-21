Збройовий переділ: як зміняться постачання озброєння в Україну за Трампа

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Варто тимчасово припинити колективні стогони через анонсовані скорочення бюджету Пентагона. Бо поки що немає достатніх ввідних. Може, є привід заламувати руки, а може, й ні.

Більш досвідчений і обізнаний колега підтвердив гіпотезу, яка в мене виникла під час читання новини про скорочення.

Трамп, хоч і специфічний, але республіканець. Скорочувати витрати на оборону для значної частини його виборців — протиприродно. Особливо з урахуванням того, що в списку головних спонсорів Трампа — основні вормонгери: "Локхід Мартін", "Рейтіон", "Нортроп Грумман" і хитрий "Боїнг", який істотно задонатив обом кандидатам.

Тобто скорочувати — ні, а ось перерозподіляти — цілком так.

Міністр оборони Піт Гегсет як одне із завдань від Трампа на старті каденції позначив: розтрощити чинний військово-політичний істеблішмент і знову розсадити його по будках, але вже відповідно до нової політики партії. Допустити в гру нових виробників.

Формальне скорочення витрат із бюджету США можна компенсувати витратами з інших бюджетів. Яких? Правильно — європейських.

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США не зупиняли продажу зброї Україні, — нардеп Устинова

Забираючи бюджетні гроші у вормонгерів, Трамп може покрити їхні втрати завдяки збільшенню експорту зброї, насамперед — у Європу, а також по всьому світу. Політично він грає саме на це.

Уже прозвучала теза, що нова адміністрація не заважатиме і навіть підбурюватиме Європу купувати зброю за океаном. Зокрема і для України. А от хто буде допущений у нову схему — вирішувати владі. Бо щось можна схвалити миттєво, а щось можна підвісити. Головне ж — ніякої корупції.

Просто так історично склалося.

Формальні витрати падають, бюрократи зазнають принижень і страждають — електорально добре. Вормонгери заробляють трильярди — і щасливі. Робочі місця, податки — просто ідилія.

Постраждалі, звичайно, будуть. Але не факт, що це буде Україна.

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