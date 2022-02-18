Подвійний удар. Поки Москва б'є по Українї, Китай відбирає території в Британії

Порушуючи питання про Фолкленди, Китай убиває відразу кількох зайців — заохочує до дружби безпосередньо Аргентину, яка може стати локомотивом BRI у Латинській Америці, завдає удару Великобританії (відповідь на створення AUCUS) і позиціонує себе як захисник-протектор усіх постколоніальних держав і просто "принижених і ображених".

Глобальний мир, який існує, тріщить по швах, як весняний лід на річці. Останні події вказують, що, швидше за все, світова спільнота розділиться на дві умовні частини щодо абстрактної лінії "авторитарних" і "демократичних" держав. Занадто багато диктаторів у світі втомилися від постійних настанов США та їхніх союзників і охоче приєднаються до осі Москва — Пекін (або, наприклад, Москва — Пекін — Тегеран; точне визначення політичних таборів, що формуються, вимагає більш предметного аналізу, тому для спрощення "авторитарний табір" називатимемо так).

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Однак як і серед союзників Вашингтона є не лише кришталево чисті демократії, так і до Пекіна за дружбою звертаються не лише криваві диктатори.

Яскравим прикладом є нещодавній вояж до Піднебесної аргентинського лідера Альберто Фернандеса.

Справжня олімпійська дипломатія в дії: зустріч завершилася приєднанням Аргентини до китайської ініціативи "Один пояс – один шлях" (англійська абревіатура – ​​BRI).

В сучасних умовах вибір інтеграційного об'єднання не обмежується економічними інтересами. Наскільки привабливими не були б китайські пропозиції, все ж таки треба враховувати й політичний аспект, адже за китайськими грошима йдуть правила гри та політичні зобов'язання. Тим більше, що США нещодавно ініціювали нове інтеграційне об'єднання на противагу BRI – B3W, у межах якого планується фінансування інфраструктури, зокрема й держав Латинської Америки, на трильйони доларів.

Тому справа тут не так в економічній вигоді привабливих китайських інвестиційних пропозицій, як у світоглядному виборі в принципі хоч і не ідеальної, але все ж таки демократичної Аргентини. Рівень розвитку демократичних інституцій у цій країні можна порівняти з Україною.

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Більш-менш зрозуміло, коли геополітичний напрямок різко змінює авторитарний Родріго Дутерте, незважаючи на те, що Філіппіни тривалий час вважалися одним із головних форпостів США в регіоні. Цілком очікувана приязнь до Китаю африканських диктаторів і вже традиційна відданість Пекіну лідера Білорусі. Однак Аргентина, яка є яскравим представником неєвропейського демократичного світу, на перший погляд здається в цьому суспільстві стороннім тілом.

А вся річ у тому, що Китай із властивою йому скрупульозністю підходить до співпраці з кожною окремою державою. Дипломати Піднебесної вміло розбурхали рану, що досі повністю не загоїлася, яку Аргентині завдали такі ненависні Пекіну англосакси.

[ + – ] У 1982 році Маргарет Тетчер і її партії знадобилася "маленька переможна війна". Мішенню обрали Фолклендські острови

Із самого початку існування ініціативи "Один пояс — один шлях" Китай підживлював реваншистські бажання Аргентини поквитатися за поразку у війні за Фолклендські острови — її результатом стало закріплення островів за Великобританією, на правах самоврядної території. Цікаво, що ці острови (аргентинці називають їх Мальвінськими) ніколи не мали значного стратегічного значення. Що й казати, якщо європейці почали їх заселяти майже через двісті років після відкриття. У разі Фолклендських (Мальвінських) островів ідеться про престиж.

Попереднього разу острови приковували до себе увагу в 1982 році, коли британській владі на чолі з Маргарет Тетчер знадобилася маленька переможна війна для збереження рейтингів на тлі непопулярних реформ "залізної леді". А аргентинській владі (які являли собою хунту) потрібна була військова перемога, яка посилювала позиції генералів на чолі держави.

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Так і сталося – після поразки Аргентини військові були скинуті (якщо "маленька війна" виявляється програною, то той, хто програв, зазвичай втрачає все), водночас правляча в Британії консервативна партія зуміла виграти, крім війни, ще й парламентські вибори. Перемога у війні за Фолкленди дозволила Лондону створити значний прецедент – розпад імперії було припинено.

Тепер британці готові боротися за кожен квадратний метр своєї землі (привіт ситуації з Гібралтаром після Brexit).

[ + – ] Війна за Фолклендські острови 1982 р. Британські солдати охороняють полонених аргентинців [ + – ] Учасники війни за Фолкленди на параді на День незалежності Аргентини [ + – ] Британські ветерани війни за Фолклендські острови

Варто було завести мову про те, що Гібралтар приєднається до Іспанії, щоб залишитися в ЄС, Британія виступила різко проти — деякі гарячі голови в правлячій партії навіть почали погрожувати воєнними діями, щоб зберегти свою територію недоторканною.

І ось зараз Китай витягнув цей старий скелет із шафи. Незначний клаптик землі серед величезного океану знову покликаний символізувати чиюсь могутність (переможця) та слабкість сторони, що програла. Піднебесна б не була схожа на себе, якби не поєднала цілий комплекс питань в одному. Адже перша суперечка між Британією й Аргентиною виникла в 1960 році на основі резолюції ООН, що засуджує колоніалізм. Саме британськими колоніями були багато азіатських країн, які зараз входять у сферу інтересів КНР, такі як М'янма, Малайзія, Шрі-Ланка, Бангладеш, Афганістан та інші. І що особливо важливо, серед них був Гонконг. Британія отримала його в 1842 році після поразки Китаю в Першій опіумній війні.

[ + – ] Серед зон упливу, на які Китай претендує, багато колишніх британських колоній Фото: Getty Images [ + – ] Перемога у війні за Фолкленди дозволила Лондону створити значний прецедент – розпад імперії було припинено

Таким чином, порушуючи питання про Фолкленди, Китай убиває відразу кількох зайців – заохочує до дружби безпосередньо Аргентину, яка може стати локомотивом BRI у Латинській Америці, завдає удару Великобританії (відповідь на створення AUCUS) і позиціонує себе як захисника всіх постколоніальних держав і просто ображених.

Це матеріал для нових коаліцій і водночас ще один цвях у труну демократичного Гонконгу, адже тепер будь-яке втручання США чи Великобританії в справи мегаполісу Пекін трактуватиме не як захист прав людини, а як реваншизм колишніх колоніальних імперій. Погодьтеся – діаметрально протилежні речі. І сприйняття таке саме різне.

[ + – ] Китай відкрив карти й навіть фактично формалізував свій союз із Росією

Серед зон упливу, на які претендує Китай, багато колишніх британських колоній. Африка, на контроль якої давно претендує КНР, практично вся складається з колишніх колоній, і не тільки британських. Тема захисту прав постколоніального світу досить перспективна та багатонадійна в контексті просочування м'якої сили.

Крім того, такий хід може створити Великій Британії багато дрібних, але неприємних проблем, що відволікатиме її уряд від питань більш значущих. Ось свідомий приклад: уже за кілька днів після заяви за Фолклендськими (за аргентино-китайською версією — Мальвінськими) островами про свій суверенітет над островами архіпелагу Чагос заявив Маврикій.

Тобто Пекін намагається запустити принцип доміно територіальних претензій до Сполученого королівства, і йому це вдається. Якщо Лондон не припинить це докорінно, то далі буде тільки більше. І кому тоді вже буде справа до Гонконгу.

Україна за певних обставин може отримати вигоду з таких безсоромних дій із боку Піднебесної.

КНР відкрила карти та навіть фактично формалізувала свій союз із Росією. Зрозуміло, що Китай прагне затягти великі держави в трясовину різних за масштабами проблемних питань, щоб вони мали менше часу та можливостей займатися його експансією, а можливо навіть відвернути від потенційного вторгнення на Тайвань. У такому разі Україна може бути одним із таких відволікаючих прапорців.

Проте, граючи в подібні ігри, Китай може вийти за червоні лінії, адже зазіхання на хоч і заморські, але володіння британської корони – серйозний крок. Лондону та Вашингтону варто замислитися (а наша дипломатія має їм у цьому допомогти): що може статися далі – спонсорування ІРА, техаських сепаратистів, підтримка антиколоніального руху на Гавайських островах і Пуерто-Ріко?

Можливо, не варто дозволяти китайцям і тепер уже їхнім офіційним союзникам із Москви доходити до своїх кордонів, а краще зупинити їх на відстані, наприклад, не допустивши в Україну?