"Питання не політики, а фізики": очільник МЗС Угорщини поїхав до Москви і лякає Європу холодом

На думку топпосадовця, Будапешт та Кремль мають поглибити енергетичну співпрацю задля безпеки енергопостачання всієї Угорщини.

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Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в межах візиту до Росії має намір зустрітися з віцепрем'єр-міністром РФ з питань енергетики Олександром Новаком та гендиректором "Росатома" Олексієм Ліхачовим, щоб обговорити співпрацю з Угорщиною щодо енергопостачання. Про це він повідомив у своєму Фейсбук.

"Європа втекла від зими, яка залишилася позаду через екстремальну легкість в умовах енергопостачання. Однак, попередження Міжнародного енергетичного агентства зрозуміле: через кардинально зростаючий попит на енергію перезапуск китайської економіки та надзвичайно повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури реальна складність буде наступної зими", — зауважив він.

Сіярто додав, що безпека енергопостачання Угорщини потребує безперебійного транспортування нафти, ядерного палива і газу, тож задля цього угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною.

"Це питання не політичного смаку, а фізики", — написав він.

Очільник МЗС Угорщини також повідомив, що в межах візиту до Москви проведе зустріч з віцепрем'єр-міністром РФ з питань енергетики Олександром Новаком та гендиректором "Росатома" Олексієм Ліхачовим.

Раніше в угорському МЗС заявили, що ордер на арешт лідера країни-агресорки не наближає завершення війни в Україні.

Нагадаємо, 23 березня голова офісу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергель Гуляш заявив про те, що Угорщина не арештовуватиме лідера країни-агресорки Володимира Путіна на своїй території. За словами посадовця, на це немає законних підстав.