"Вопрос не политики, а физики": глава МИД Венгрии поехал в Москву и пугает Европу холодом

По мнению топ-чиновника, Будапешт и Кремль должны углубить энергетическое сотрудничество в целях безопасности энергоснабжения всей Венгрии.

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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках визита в Россию намерен встретиться с вице-премьер-министром РФ по вопросам энергетики Александром Новаком и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым, чтобы обсудить сотрудничество с Венгрией по поводу энергоснабжения. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Европа убежала от зимы, которая осталась позади из-за экстремальной легкости в условиях энергоснабжения. Однако предупреждение Международного энергетического агентства понятно: из-за кардинально растущего спроса на энергию перезапуск китайской экономики и чрезвычайно медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры реальная сложность будет следующей зимой", он.

Сийярто добавил, что безопасность энергоснабжения Венгрии нуждается в бесперебойной транспортировке нефти, ядерного топлива и газа, поэтому для этого венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным.

"Этот вопрос не политического вкуса, а физики", — написал он.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что в рамках визита в Москву проведет встречу с вице-премьер-министром РФ по вопросам энергетики Александром Новаком и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Ранее в венгерском МИДе заявили, что ордер на арест лидера страны-агрессора не приближает завершение войны в Украине.

Напомним, 23 марта глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергель Гуляш заявил о том, что Венгрия не будет арестовывать лидера страны-агрессора Владимира Путина на своей территории. По словам должностного лица, на это нет законных оснований.