"За ухилення від західних санкцій": у США хочуть покарати деяких угорців, – ЗМІ

За словами журналістів, угорський прем'єр Орбан уникає критики на адресу Путіна, зазнаючи через це засудження з боку представників США та європейських країн.

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Сполучені Штати Америки збираються вжити заходів щодо деяких осіб за ухилення від західних санкцій, введених проти Російської Федерації після її повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про громадян Угорщини, повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За словами журналістів, джерело не уточнювало, про кого саме з угорських громадян йдеться.

У публікації також йде мова про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уникає негативних оцінок діям президента Росії Володимира Путіна, через що піддається критиці з боку США та країн Європи.

Крім того, журналісти згадали про висловлювання голови адміністрації Орбана Гергелі Гульяша про те, що американське посольство в Угорщині намагається впливати на ставлення Будапешта до України та РФ.

"США не відмовилися від спроб змусити Угорщину зайняти провоєнну позицію, яку поділяють багато наших союзників, але Угорщина, як і раніше, переконана, що світ є єдиним спільним інтересом", — цитує видання Гульяша.

Нагадаємо, що 11 квітня видання 444.hu повідомило про підготовку документа, який передбачає санкції проти "впливових осіб" Угорщини з боку США. Журналісти припускали, що рішення американського уряду буде оприлюднено 12 квітня.

Ми також писали про те, що 11 квітня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до РФ, де зустрівся з віцепрем'єром РФ з питань енергетики Олександром Новаком та гендиректором "Росатому" Олексієм Ліхачовим.

За даними ЗМІ, в результаті переговорів між Сійярто та Новаком Угорщина погодилася на додаткові постачання російського газу. Крім того, Будапешт зобов'язався платити українському трубопровідному оператору "Укртранснафта" за транзит нафти через трубопровід "Дружба".