Повторення 2014 року: США збираються запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини, — ЗМІ

За словами джерел журналістів, "холод" між країнами посилився після заяв посла Вашингтона Девіда Прессмана про те, що Будапешт схиляється у бік Росії.

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Сполучені Штати Америки можуть найближчим часом запровадити міжнародні санкції проти "впливових" осіб Угорщини. Про це повідомляє портал 444.hu у вівторок, 11 квітня.

За наявною інформацією, уряд США почав готувати документ, до якого буде включено пакет санкцій проти "впливових осіб" Угорщини, і цей крок може стати черговим етапом погіршення відносин між країнами.

Анонс може відбутися вже в середу, 12 квітня, оскільки саме цього дня відбудеться пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмена.

Анонімні американські дипломати наголосили, що це може бути повторенням ситуації 2014 року, коли вісім угорських чиновників отримали заборону на в'їзд до США. Після цього відносини Будапешта та Вашингтона погіршилися.

Події останнього часу також вказують на те, що "холод" між країнами посилився і пов'язано це із заявами посла Девіда Прессмана на адресу влади Угорщини, позиція яких схиляється у бік РФ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже звинуватив дипломатів США у тому, що на його уряд триває тиск після початку війни в Україні. Хто саме потрапить під нові санкції Вашингтона, поки що невідомо.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що глава МЗС Угорщини поїхав до Москви та лякає Європу холодом. На думку топчиновника, Будапешт та Кремль мають поглибити енергетичну співпрацю з метою безпеки енергопостачання усієї Угорщини.

23 березня в офісі Віктора Орбана виключили ймовірність арешту президента РФ Володимира Путіна у разі його візиту до Угорщини. Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, але не має наміру виконувати його норми у разі візиту глави Кремля.