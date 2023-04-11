Повторение 2014 года: США собирается ввести санкции против "влиятельных лиц" Венгрии, — СМИ

По словам источников журналистов, "холод" между странами усилился после заявлений посла Вашингтона Дэвида Прессмана о том, что Будапешт склоняется в сторону России.

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Соединенные Штаты Америки могут в ближайшее время ввести международные санкции против "влиятельных" лиц Венгрии. Об этом сообщает портал 444.hu во вторник, 11 апреля.

По имеющейся информации, правительство США начало готовить документ, в который будет включен пакет санкций против "влиятельных лиц" Венгрии и этот шаг может стать очередным этапом ухудшения отношения между странами.

Анонс может состояться уже в среду, 12 апреля, так как именно в этот день пройдет пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмена.

Анонимные американские дипломаты отметили, что это может быть повторением ситуации 2014 года, когда восемь венгерских чиновников получили запрет на въезд в США. После этого отношения Будапешта и Вашингтона ухудшились.

События последнего времени также указывают на то, что "холод" между странами усугубился и связано это с заявлениями посла Дэвида Прессмана в адрес властей Венгрии, позиция которых склоняется в сторону РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обвинил дипломатов США в том, что на его правительство продолжается давление после начала войны в Украине. Кто именно попадет под новые санкции Вашингтона — пока что неизвестно.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что глава МИД Венгрии поехал в Москву и пугает Европу холодом. По мнению топ-чиновника, Будапешт и Кремль должны углубить энергетическое сотрудничество в целях безопасности энергоснабжения всей Венгрии.

23 марта в офисе Виктора Орбана исключили вероятность ареста президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Венгрию. Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, но не намерена выполнять его нормы в случае визита главы Кремля.