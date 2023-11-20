"Не будемо танцювати під їхню дудку": партія Орбана розвісила по Угорщині борди проти Брюсселя

За словами прем'єр-міністра країни, Будапешт "повинен сказати ні нинішній європейській моделі". Рекламні щити з Урсулою фон дер Льєн присвячені кампанії з виборів до Європарламенту.

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Правляча партія Угорщини "Фідес" у понеділок розмістила по всій країні рекламні щити, що ганьблять голову Європейської комісії. Урсулу фон дер Ляєн уперше зробили особистою мішенню в рекламній кампанії, аналогічній до тієї, що 2019 року була спрямована проти її попередника, що спричинило негативну реакцію в Брюсселі. Про це пише агентство Reuters.

На рекламних щитах, встановлених з приводу початку кампанії з виборів до Європейського парламенту в червні наступного року, Урсула фон дер Ляєн зображена поряд з Алексом Соросом. Син ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса є постійною мішенню для нападок з боку партії "Фідес", очолюваної прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Слоган на рекламних плакатах свідчить: "Давайте не будемо танцювати під їхню дудку".

Потрібно зазначити, що Сорос — єврей, що дає привід деяким критикам розглядати центральну роль, яку він відіграє в пропаганді "Фідес", як свідчення антисемітизму в партії. "Фідес" ці звинувачення категорично заперечує.

Подібні рекламні щити, що зображують попередника Фон дер Ляєна Жан-Клода Юнкера поруч із Соросом-старшим, викликали докір з боку Брюсселя 2019 року. Тоді "Фідес" видалила скандальні агітаційні плакати тільки після того, як їй пригрозили виключенням із фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті.

За два роки, 3 березня 2021 року партія "Фідес" самостійно ухвалила рішення вийти із фракції ЄНП.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, уряд якого намагається розблокувати фінансування з фондів ЄС, призупинене Брюсселем через політику "Фідес", заявив у суботу, що Угорщина "повинна сказати "ні" нинішній європейській моделі, побудованій у Брюсселі".

Очікується, що Угорщина буде в центрі уваги наступного саміту ЄС у середині грудня. Приводом стали її дружні відносини з Росією і протидія планам щодо вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, Угорщина зажадала перегляду політики щодо вступу України до ЄС. За словами угорського міністра у справах ЄС Яноша Боки, до "стратегічних обговорень" Будапешт не підтримає жодних рішень, які б сприяли вступу України.

Раніше Фокус писав, що Орбан поскаржився на становище угорської мови на Закарпатті. На думку глави уряду, в Україні триває "християнсько-громадянська війна" і при цьому Київ нібито утискає права етнічних угорців навіть під час конфлікту.