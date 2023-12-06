"Зневага стає очевидною": у США розкритикували позицію Орбана щодо України

За словами американського дипломата Девіда Прессмана, Будапешт процвітає завдяки членству в ЄС і НАТО, однак при цьому ігнорує інтереси своїх союзників.

Related video

Посол США в Будапешті Девід Прессман критично висловився про позицію уряду Угорщини щодо низки питань. Про це пише Reuters 5 грудня.

Виступаючи перед американськими компаніями, які інвестували в Угорщину, Прессман зазначив, що Угорщина процвітає як член Європейського Союзу і НАТО. Зважаючи на це, компаніям зі США вигідно вести в країні свій бізнес.

Важливо

Всупереч заклику Орбана: в ЄС хочуть обговорити перспективи членства України, — ЗМІ

Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників по НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" решти членів оборонного союзу, зокрема під час війни в Європі.

"Ця зневага стає очевидною, коли прем'єр-міністр обіймає Путіна, коли його уряд погрожує затримати вкрай необхідну допомогу своєму сусідові, Україні... Коли незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства зазнають переслідувань і нападів", — сказав посол США.

Як зазначають журналісти, відносини між Угорщиною і США погіршилися на тлі затягування Будапештом процесу ратифікації вступу Швеції до НАТО. Крім того, глава угорського уряду Орбан підтримує тісні відносини з Москвою.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці поточного тижня з метою обговорення питання початку переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше, 4 грудня ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення про макрофінансову допомогу Україні, а також про переговори щодо її вступу до ЄС.