Написав листа до Євроради: Орбан закликав відкласти переговори ЄС з Україною, — ЗМІ

За словами журналістів, прем'єр Угорщини вважає, що не слід розпочинати переговори щодо вступу України до Європейського союзу, а також про виділення для неї допомоги в 50 млрд євро.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він закликав не виносити на порядок денний рішення про макрофінансову допомогу Україні, а також про переговори щодо її вступу до Євросоюзу. Про це пише видання "Радіо Свобода", яке отримало копію листа.

У листі йдеться про те, що очікування про те, що Європейська рада може схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Україною, а також про перегляд Багаторічної фінансової рамки бюджету на 2021-2027 роки, — необґрунтовані.

Орбан у листі заявив, що рішення Європейської комісії почати переговори про вступ з Україною є "кінцем" політики з розширення як інструменту, що базується на цінностях. Також угорський прем'єр поскаржився на відсутність можливості це обговорити. Ба більше, одностайності в цьому питанні неможливо досягти.

Крім того, Орбан висловився про підтримку України в 50 мільярдів євро. Гроші планується передати у вигляді грантів і кредитів за наступні 4 роки. За словами угорського політика, пропозиція Єврокомісії необґрунтована, незбалансована і нереалістична. Необхідно сформувати новий підхід, який базуватиметься на політичних та економічних реаліях, але це потребує більше зусиль і часу.

"З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській Раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидна нестача консенсусу неминуче призведе до провалу", — написав Орбан.

Журналісти зазначили, що в офісі Шарля Мішеля отримання листа поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що ворожість Орбана до України остаточно зіштовхне ЄС у прірву. За даними журналістів, дипломати ЄС інтерпретують погрози прем'єра Угорщини як стратегію посилення тиску на Європейську комісію і недотримання стандартів у сфері верховенства закону.

Крім того, 1 грудня політик заявляв, що вступ України до ЄС не відповідає інтересам Угорщини. Орбан зазначив, що перед початком переговорів про членство Києва в ЄС необхідно досягти одностайного рішення, але поки що цього не сталося.