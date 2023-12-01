"Наближається криза": ворожість Орбана до України остаточно зіштовхне ЄС у прірву, — Politico

За даними журналістів, дипломати ЄС інтерпретують погрози прем'єра Угорщини як стратегію посилення тиску на Європейську комісію і недотримання стандартів у сфері верховенства закону.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан систематично приносить Євросоюз до межі, викликаючи занепокоєння дипломатів, які побоюються, що його негативне ставлення до України може остаточно зірвати блок у прірву. Про це пише Politico.

Згідно з повідомленням видання, майбутня політична криза може вибухнути на майбутньому саміті в середині грудня, коли лідерам Євросоюзу належить ухвалити важливе рішення щодо вступу України та укласти ключову бюджетну угоду про виділення 50 мільярдів євро для підтримки української економіки.

Очікується, що ця зустріч стане явним сигналом для США про те, що, незважаючи на політичні відволікаючі маневри, пов'язані з подіями на Близькому Сході, Євросоюз повністю підтримує Україну.

У статті наголошується, що ці надії, вочевидь, будуть підірвані діями Орбана, який підтримує тісні відносини з російським лідером Володимиром Путіним.

Орбан вимагає, щоб увесь політичний і фінансовий процес було призупинено доти, доки лідери не погодяться на масовий перегляд підтримки Києва з боку ЄС.

"Це завдає лідерам ЄС величезного головного болю. Хоча Угорщина становить лише 2 відсотки населення ЄС, Орбан може взяти блок у заручники, тому що він повинен одноголосно ухвалювати важливі стратегічні рішення, а вони навряд чи можуть бути серйознішими за початок переговорів про вступ до ЄС з Україною", — ідеться у статті.

На думку дипломатів, раніше Орбан був найактивнішим противником санкцій щодо Росії, однак цього разу ситуація виглядає інакше.

"Ми рухаємося до серйозної кризи", — сказав один із чиновників ЄС.

Ще один високопоставлений дипломат ЄС попередив, що це може стати "однією з найскладніших європейських рад".

Голова Європейської ради Шарль Мішель керує зусиллями з м'якого та конструктивного пошуку компромісу. На початку цього тижня він попрямував до Будапешта, де провів інтенсивні двогодинні переговори з Віктором Орбаном.

За словами чиновника ЄС, хоча зустріч не призвела до негайного прориву, вона була корисна для розуміння проблем Орбана.

Деякі дипломати Євросоюзу розцінюють висловлювання Орбана як стратегію посилення тиску на Європейську комісію. Ця організація затримує виділення Угорщині суми в 13 мільярдів євро з коштів ЄС через побоювання з приводу недотримання країною стандартів Євросоюзу в галузі верховенства закону.

Інші, однак, кажуть, що було б помилкою не дивитися далі миттєвої транзакційної тактики. Орбан уже давно ставить під сумнів стратегію ЄС щодо України, але його здебільшого ігнорують або зображують маріонеткою Путіна.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в Угорщині розповіли, чому не допомагають Україні зброєю. За словами угорського дипломата Петера Сійярто, Будапешт продовжить займати позицію, яка не передбачає постачання допомоги для ЗСУ, адже це прямо впливає на тривалість війни.

26 листопада Віктор Орбан заявив, що Україна не переможе РФ на полі бою. За його словами, якщо в перші місяці війни стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб ті боролися на полі бою для поразки росіян, то зараз нібито очевидно, що Кремль не програє.

21 листопада в Офісі президента назвали причину претензій Віктора Орбана до України. Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що в угорського міністра є певні стосунки з Європейською комісією, тож питання впирається виключно у фінансову вигоду.