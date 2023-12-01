"Близится кризис": враждебность Орбана к Украине окончательно столкнет ЕС в пропасть, — Politico

По данным журналистов, дипломаты ЕС интерпретируют угрозы премьера Венгрии как стратегию усиления давления на Европейскую комиссию и не соблюдение стандартов в области верховенства закона.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан систематически приносит Евросоюз к грани, вызывая беспокойство дипломатов, которые опасаются, что его негативное отношение к Украине может окончательно сорвать блок в пропасть. Об этом пишет Politico.

Согласно сообщению издания, предстоящий политический кризис может разразиться на предстоящем саммите в середине декабря, когда лидерам Евросоюза предстоит принять важное решение относительно вступления Украины и заключить ключевое бюджетное соглашение о выделении 50 миллиардов евро для поддержки украинской экономики.

Ожидается, что данная встреча станет явным сигналом для США о том, что, несмотря на политические отвлекающие маневры, связанные с событиями на Ближнем Востоке, Евросоюз полностью поддерживает Украину.

В статье отмечается, что эти надежды, по всей видимости, будут подорваны действиями Орбана, который поддерживает тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Орбан требует, чтобы весь политический и финансовый процесс был приостановлен до тех пор, пока лидеры не согласятся на массовый пересмотр поддержки Киева со стороны ЕС.

"Это доставляет лидерам ЕС огромную головную боль. Хотя Венгрия составляет всего 2 процента населения ЕС, Орбан может взять блок в заложники, так как он должен единогласно принимать важные стратегические решения, а они вряд ли могут быть более серьезными, чем начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной", — говорится в статье.

По мнению дипломатов, ранее Орбан являлся наиболее активным противником санкций в отношении России, однако на этот раз ситуация выглядит иначе.

"Мы движемся к серьезному кризису", — сказал один из чиновников ЕС.

Еще один высокопоставленный дипломат ЕС предупредил, что это может стать "одним из самых сложных европейских советов".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель руководит усилиями по мягкому и конструктивному поиску компромисса. В начале этой недели он направился в Будапешт, где провел интенсивные двухчасовые переговоры с Виктором Орбаном.

По словам чиновника ЕС, хотя встреча не привела к немедленному прорыву, она была полезна для понимания проблем Орбана.

Некоторые дипломаты Евросоюза расценивают высказывания Орбана как стратегию ужесточения давления на Европейскую комиссию. Эта организация задерживает выделение Венгрии суммы в 13 миллиардов евро из средств ЕС из-за опасений по поводу несоблюдения страной стандартов Евросоюза в области верховенства закона.

Другие, однако, говорят, что было бы ошибкой не смотреть дальше сиюминутной транзакционной тактики. Орбан уже давно ставит под сомнение стратегию ЕС в отношении Украины, но его в основном игнорируют или изображают марионеткой Путина.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Венгрии рассказали, почему не помогают Украине оружием. По словам венгерского дипломата Петера Сийярто, Будапешт продолжит занимать позицию, которая не предусматривает поставки помощи для ВСУ, ведь это прямо влияет на длительность войны.

26 ноября Виктор Орбан заявил, что Украина не победит РФ на поле боя. По его словам, если в первые месяцы войны стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы те боролись на поле боя для поражения россиян, то сейчас якобы очевидно, что Кремль не проигрывает.

21 ноября в Офисе президента назвали причину претензий Виктора Орбана к Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что у венгерского министра есть определенные отношения с Европейской комиссией, поэтому вопрос упирается исключительно в финансовую выгоду.