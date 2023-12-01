"Мы просто не согласны": вступление Украины в ЕС не отвечает интересам Венгрии, — Орбан

По словам венгерского премьер-министра, перед началом переговоров о членстве Киева в ЕС необходимо достигнуть единогласного решения, но пока что этого не произошло.

Related video

Премьер-министр Венгрии считает, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз нельзя выносить на повестку дня, ведь согласия среди стран не будет. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth, передает Index 1 декабря.

Это был комментарий на письмо, которое было адресовано председателю Еврокомиссии Шарлю Мишелю, в котором венгерский министр угрожал заблокировать не только военную помощь для Киева, но и его вероятное членство в Европейском Союзе.

"Нет такого понятия, как вето, Венгрия будет препятствовать принятию решений. Мы не против решений, мы просто не согласны с другими странами-членами", — заявил Виктор Орбан.

Отдельно политик заявил, что такая позиция крайне важна для национальной независимости и Будапешт якобы не должен чувствовать угрызения совести из-за того, что с кем-то или чем-то не согласен.

Вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС нужно выносить на повестку дня только после того, как это будет обговорено и достигнуто соглашение, заявляет Виктор Орбан, но пока что этого не произошло. Более того, членство Киева не отвечает интересам Будапешта.

"Предложение по этому поводу не готово, его нужно обсудить со всеми, согласовать интересы и только потом делать предложение. Поэтому переговоры о вступлении пока даже не стоит начинать", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Венгрии рассказали, почему не помогают Украине оружием. По словам венгерского дипломата Петера Сийярто, Будапешт продолжит занимать позицию, которая не предусматривает поставки помощи для ВСУ, ведь это прямо влияет на длительность войны.

26 ноября Виктор Орбан заявил, что Украина не победит РФ на поле боя. По его словам, если в первые месяцы войны стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы те боролись на поле боя для поражения россиян, то сейчас якобы очевидно, что Кремль не проигрывает.

21 ноября в Офисе президента назвали причину претензий Виктора Орбана к Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что у венгерского министра есть определенные отношения с Европейской комиссией, поэтому вопрос упирается исключительно в финансовую выгоду.