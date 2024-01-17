Є явні підстави для використання заморожених активів РФ на користь України, — Кемерон

Міністр закордонних справ Великої Британії зазначив, що війна стала суцільною катастрофою для президента Росії Путіна.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, виступаючи на груповій дискусії Всесвітнього економічного форуму, присвяченій війні в Україні, підтвердив, що для використання заморожених російських активів на користь відновлення України є явні підстави. Про це повідомляє The Guardian.

"Зараз ми живемо в більш невизначеному світі, тому нам необхідне інноваційне мислення", — наголосив Кемерон.

Він зауважив, що з правового погляду ідею про те, що ці російські активи необхідно використовувати, підтримує дедалі більша кількість країн. З моральної точки зору, за його словами, Росії доведеться виплатити репарації, коли війна закінчиться, тож чому б не використати ці активи зараз. А з політичного погляду, на думку міністра, коли президент РФ Володимир Путін розпочав це незаконне вторгнення, світ змінився, і "ми маємо змінюватися разом із ним".

Кемерон додав, що "дуже старанно працює" над цим питанням, як і інші члени G7, і він упевнений, що прогрес буде.

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"Нам просто потрібно розраховувати на нашу підтримку", — констатував глава британського МЗС, наголошуючи при цьому, що країни, які підтримують Україну, мають сукупний ВВП у 25 разів більший, ніж у Росії.

Нова допомога Україні

Міністр закордонних справ повідомив, що Велика Британія продовжуватиме твердо підтримувати Україну, тож вона не лише виграє війну, а й вийде з неї сильною, суверенною та вільною країною.

Він зазначив, що якщо відійти від масштабу і подивитися на картину загалом, то війна в Україні стала суцільною катастрофою для Путіна.

"Росія втратила половину території, яку вона захопила на початку війни, і зазнала санкцій з боку значної частини світової економіки", — уточнив він.

Кемерон також вказує на прогрес України на Чорному морі — Україна знову веде торгівлю через свої порти. Він зауважує, що Україна багато в чому досягла успіху і почувається добре.

"Тому пріоритетом є допомогти Україні пережити цю зиму і створити систему, яка дасть змогу Україні перемогти у війні, яка буде тривалішою", — констатував лорд.

У рамках форуму в Давосі лорд Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і ця зустріч відбулася в той момент, коли Британський інститут фінансування розвитку запускає свої перші інвестиції в Україну, виділивши 25 мільйонів доларів на забезпечення зв'язку України з глобальною економікою.

"Україна відстоює правила, які забезпечують безпеку всіх нас. Саме тому Велика Британія надала Україні майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів (майже 15,2 мільярда доларів). Ми стоятимемо з ними стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", — додав міністр.

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Нагадаємо, що 14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч щодо української "формули миру", в якій узяли участь радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики