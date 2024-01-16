Несподівана зустріч із Дудою, заяви про мир і війну: як пройшла поїздка Зеленського до Давосу

У Давосі Зеленський провів понад 10 зустрічей і вперше після початку блокади українсько-польського кордону зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Related video

У межах участі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей і виступив із ключовими тезами про війну в Україні. Фокус зібрав основне з поїздки президента на форум.

Промова Володимира Зеленського

У своїй промові Президент України зосередився на перспективах завершення війни та необхідності переговорів із Путіним. Він наголосив, що режими, аналогічні путінському, існують доти, доки вони ведуть війни. Зеленський висловив вдячність українським чоловікам і жінкам, називаючи їх героями, які захищають інші народи від необхідності посилати своїх дітей на захист демократичних цінностей.

Важливо

"Очевидна слабкість заходу": Зеленський розповів, чому санкції проти РФ неефективні

Президент наголосив, що санкції недостатні, якщо російські ракети, як і раніше, містять компоненти західних компаній. Він також висловив переконання в тому, що заморожування конфлікту не рішення, оскільки кожен заморожений конфлікт спалахує знову, як це сталося на Донбасі.

Головне з промови Зеленського:

"Такі режими як путінський існують доти, доки вони ведуть війни".

Українські чоловіки та жінки — це герої та героїні, які захищають інші народи від необхідності посилати своїх дітей на захист демократичних цінностей.

"Поки всі говорили Україні "не треба ескалації конфлікту", ми втрачали наших героїв, а Путін все одно не зупинявся".

"Санкцій явно недостатньо, якщо в кожній російській ракеті досі є компоненти західних компаній".

"Заморожування конфлікту не вихід, адже кожен заморожений конфлікт спалахує знову. Ми бачили це на Донбасі".

"Зменшення підтримки України додає впевненості агресії Путіна".

Зеленський із Дудою побували в Українському домі в Давосі

Як повідомляє медіа "Новини.Live", Володимир Зеленський і польський президент Анджей Дуда прибули на дискусійну панель "Український Дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

З ким зустрівся Зеленський у Давосі

На полях форуму в Давосі Володимир Зеленський провів зустрічі з лідерами та представниками різних країн.

США

Спеціальна зустріч з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном. Обговорено питання світової безпеки та підтримки з боку США.

НАТО

Зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

Європейська комісія

Зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, де обговорено пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

В'єтнам

Зустріч із прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Тіном, на якій обговорено двосторонні відносини та підтримку формули миру.

Люксембург

Обговорення продовження співпраці та конфіскації заморожених активів Росії з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Сінгапур

Перша зустріч із президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом, де обговорено питання співробітництва в реалізації Формули миру та розвитку відносин.

Руанда

Переговори про налагодження економічних зв'язків і розвиток двосторонніх відносин із президентом Руанди Полем Кагаме.

Гана

Обговорили перспективи створення логістичних хабів перевалки української аграрної продукції для країн Африки з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

Нагадаємо, днем раніше, 14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч, у якій взяли участь радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики