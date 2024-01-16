Неожиданная встреча с Дудой, заявления о мире и войне: как прошла поездка Зеленского в Давос
В Давосе Зеленский провел больше 10 встреч и впервые после начала блокады украинско-польской границы встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
В рамках участия на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч и выступил с ключевыми тезисами о войне в Украине. Фокус собрал основное из поездки президента на форум.
Речь Владимира Зеленского
В своей речи Президент Украины сосредоточился на перспективах завершения войны и необходимости переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что режимы, аналогичные путинскому, существуют до тех пор, пока они ведут войны. Зеленский выразил признательность украинским мужчинам и женщинам, называя их героями, защищающими другие народы от необходимости посылать своих детей на защиту демократических ценностей.
Президент подчеркнул, что санкции недостаточны, если российские ракеты по-прежнему содержат компоненты западных компаний. Он также выразил убежденность в том, что замораживание конфликта не решение, поскольку каждый замороженный конфликт вспыхивает снова, как это произошло на Донбассе.
Главное из речи Зеленского:
- "Такие режимы как путинский существует до тех пор, пока они ведут войны".
- Украинские мужчины и женщины — это герои и героини, которые защищают другие народы от необходимости посылать своих детей на защиту демократических ценностей.
- "Пока все говорили Украине "не надо эскалации конфликта", мы теряли наших героев, а Путин все равно не останавливался".
- "Санкций явно недостаточно, если в каждой российской ракете до сих пор есть компоненты западных компаний".
- "Замораживание конфликта не выход, ведь каждый замороженный конфликт вспыхивает снова. Мы видели это на Донбассе".
- "Уменьшение поддержки Украины придает уверенности агрессии Путина".
Зеленский с Дудой побывали в Украинском доме в Давосе
Как сообщает медиа "Новини.Live", Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда прибыли на дискуссионную панель "Украинский Дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украинско-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.
С кем встретился Зеленский в Давосе
На полях форума в Давосе Владимир Зеленский провел встречи с лидерами и представителями разных стран.
США
Специальная встреча с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Обсуждены вопросы мировой безопасности и поддержки со стороны США.
НАТО
Встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовку следующего саммита НАТО в Вашингтоне.
Европейская комиссия
Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где обсуждены приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.
Вьетнам
Встреча с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тином, на которой обсуждены двусторонние отношения и поддержка формулы мира.
Люксембург
Обсуждение продолжения сотрудничества и конфискации замороженных активов России с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Сингапур
Первая встреча с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, где обсуждены вопросы сотрудничества в реализации Формулы мира и развития отношений.
Руанда
Переговоры о налаживании экономических связей и развитии двусторонних отношений с президентом Руанды Полем Кагаме.
Гана
Обсудили перспективы создания логистических хабов перевалки украинской аграрной продукции для стран Африки с президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо.
Напомним, днем ранее, 14 января в Давосе состоялась четвертая встреча, в которой приняли участие советники по вопросам национальной безопасности и внешней политики