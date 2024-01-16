Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української "формули миру", — посол

У Давосі відбулась четверта зустріч, у якій взяли участь радники із питань національної безпеки та зовнішньої політики, розповів дипломат Міхаель Бродський.

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"Формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським, обговорювалася й ізраїльськими представниками. Міхаель Бродський, посол Ізраїлю в Україні, у Telegram повідомив подробиці.

Захід відбувся у швейцарському Давосі 14 січня. Радники з питань національної безпеки і зовнішньої політики країн обговорили пропозиції.

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"Формула миру" Зеленського: ЗМІ анонсували нові мирні переговори щодо України

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні "формули миру" Зеленського, яке відбулося на початку тижня", – пояснив він.

Формула миру та обговорення у світі

Попередня зустріч радників із нацбезпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації "формули миру" відбулася на Мальті 28 жовтня. Під час заходу було розглянуто конкретні напрямки, а увага учасників була зосереджена на п'яти ключових пунктах, зокрема таких: відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, ядерна та радіаційна безпека, звільнення всіх полонених і депортованих осіб, продовольча безпека й енергетична безпека.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україна не змінюватиме складові "формули миру". За його словами, немає і не буде альтернатив такій угоді, адже в іншому випадку Росія посилить свій апетит і знову атакує Україну. З його слів, у ній є такі аспекти — посилення армії, прискорення постачання озброєння, деокупації територій, зміна режиму у РФ, компенсація від нової влади та покарання воєнних злочинців.

Нагадаємо, 20 вересня Зеленський заявив, що Україна не поступиться своїми територіями Росії. країна не погоджуватиметься на умови, в яких передбачена відмова від окупованих російськими військами територій.