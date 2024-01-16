"Насолоджується конфліктами": Путін украв принаймні 13 років миру, — Зеленський

За словами президента України, кожен заморожений конфлікт рано чи пізно вибухне знову, а кожне зменшення тиску на агресора продовжує війну в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський 16 січня заявив, що російський диктатор Володимир Путін насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням.

"Путін намагається нормалізувати те, що мало завершитися у 20 столітті. Масові депортації, знищені міста й села, жахливі відчуття, що війна ніколи не завершиться. Насправді Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він — єдина причина, чому різні війни та конфлікти тривають. Чому всі спроби повернути мир провалилися. І він не зміниться. Ми маємо змінитися. Ми всі маємо змінитися так, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини чи іншого агресора, не перемогло", — зазначив український лідер.

Зеленський додав, що відповіддю Путіна на тривалість війни завжди є війна.

"Він насолоджується конфліктами, що приносять страждання іншим. Його відповіддю на заклики до миру є постачання все більшого озброєння з Північної Кореї та Ірану", — сказав він.

Зеленський підкреслив, що санкції не перешкоджають Росії у виробництві ракет. Зокрема, відсутність санкцій у ядерній галузі свідчить про слабкість Заходу. Президент висловив думку, що російські ресурси слід спрямувати на відновлення України.

Президент України переконаний, що будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно спалахне заново, а зниження тиску на агресора лише подовжує війну в Україні.

Зеленський висловив упевненість, що війна закінчиться справедливим і стабільним миром.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Глава Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також оголосив про прибуття президента Зеленського й опублікував фотографію разом із українським лідером.

12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислове співробітництво.