"Щоб посилити оборонну стійкість України": Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії (фото)

За словами президента, на переговорах порушать, зокрема, питання повернення викрадених дітей, санкцій і механізмів використання заморожених російських активів.

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У понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Про це український лідер повідомив у своєму Telegram.

"Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами", — написав Зеленський.

Як заявив президент, у Берні він проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президентом Віолою Амгерд.

Український лідер також висловив подяку за принципову підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Пост Володимира Зеленського

"Участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", — зазначив голова держави.

Зеленський також висловлюється щодо питань повернення викрадених дітей, застосування санкцій, пошуку механізмів використання заморожених російських активів, співпраці в галузі гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відновлення України.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав і великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", — додав президент.

Голова Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також оголосив про прибуття президента Зеленського і опублікував фотографію разом з українським лідером.

Пост Ігнаціо Кассіса

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислове співробітництво.