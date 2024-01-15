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Політика

"Щоб посилити оборонну стійкість України": Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії (фото)

Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії
Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії

За словами президента, на переговорах порушать, зокрема, питання повернення викрадених дітей, санкцій і механізмів використання заморожених російських активів.

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У понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Про це український лідер повідомив у своєму Telegram.

"Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі. У Берні проведу переговори з головами", — написав Зеленський.

Як заявив президент, у Берні він проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президентом Віолою Амгерд.

Український лідер також висловив подяку за принципову підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Пост Володимира Зеленського Fullscreen
Пост Володимира Зеленського

"Участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", — зазначив голова держави.

Зеленський також висловлюється щодо питань повернення викрадених дітей, застосування санкцій, пошуку механізмів використання заморожених російських активів, співпраці в галузі гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відновлення України.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав і великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", — додав президент.

Голова Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також оголосив про прибуття президента Зеленського і опублікував фотографію разом з українським лідером.

Пост Ігнаціо Кассіса Fullscreen
Пост Ігнаціо Кассіса

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислове співробітництво.