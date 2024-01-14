"Надає впевненості": Зеленський назвав особливість безпекової угоди з Британією

За словами глави держави, Україна працюватиме з іншими міжнародними партнерами, щоб підписати документ про гарантії безпеки. Велика Британія стала лише першою з них.

Related video

Україні вдалося укласти угоду з безпеки з Великою Британією і на черзі інші країни-союзники. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак уже назвав цю домовленість однією з найбільш значущих у двосторонніх відносинах між державами. Вона передбачає безпрецедентні гарантії від Лондона для Києва і має на меті назавжди припинити російську агресію та убезпечити Україну від будь-яких нападів у майбутньому.

"Угода з безпеки з Великою Британією — це те, що надає нам впевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, і фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України до НАТО", — ідеться в повідомленні Володимира Зеленського.

Також Лондон має надати для України всі інструменти для ведення війни, каже Ріші Сунак в опублікованому ролику. Він переконаний, що Київ знає свою роботу і обов'язково виконає всі завдання. Гарантії розраховані на багато років і як заявляв уже Володимир Зеленський, якби угода була підписана 1991 року, то Росія б ніколи не наважилася атакувати Україну.

До слова, Велика Британія стала лише першою країною, з якою вдалося домовитися про гарантії. Далі Київ працюватиме над тим, щоб збільшити кількість країн, які підпишуть такий самий документ.

"Велика Британія стала першою країною, з якою ми уклали таку двосторонню угоду. Продовжимо працювати і з іншими міжнародними партнерами для забезпечення нашого зростання у сфері безпеки. Крок за кроком робимо Україну сильнішою", — йдеться в повідомленні президента України.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислове співробітництво.