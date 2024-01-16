Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі: обговорили посилення української ППО (відео)

Відзначили важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, повідомляють у Офісі президента.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі в Швейцарії. Про це голова держави повідомив 16 січня в Telegram.

"Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань", — наголосив Зеленський.

За інформацією очільника країни, в розмові з генсеком Альянсу йшлося про:

ситуацію на полі бою в Україні;

оборонні потреби держави;

подальше посилення системи протиповітряної оборони;

підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні;

роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

"Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення", — додав голова держави.

Крім того, в Офісі президента додали, що Зеленський поінформував Столтенберга про масовані російські атаки на українські міста та громади, які відбувалися останнім часом.

Також на зустрічі було зазначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

"Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО", — поінформували у пресслужбі Зеленського.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Голова Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також оголосив про прибуття президента Зеленського і опублікував фотографію разом з українським лідером.

12 січня повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали безпекові угоди, які діятимуть до вступу в НАТО. Згідно з угодою, Велика Британія обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислове співробітництво.