У Єврораді пропонують проводити дебати про те, як Україна витрачає гроші ЄС, — ЗМІ

За даними журналістів, на прийдешньому саміті ЄС європейські лідери запропонують спосіб уникнути вето Угорщини на допомогу Києву, проте невідомо, чи погодиться на ці умови Будапешт.

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Лідери Європейського союзу мають намір запропонувати щорічні дебати щодо пакета допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, щоб подолати вето з боку Угорщини. Про це пише Reuters із посиланням на проект підсумків саміту.

Повідомляється, запланована допомога включає 33 мільярди євро у вигляді кредитів і 17 мільярдів у вигляді грантів з бюджету ЄС, щоб забезпечити Україні стабільне фінансування під час протистояння агресії РФ.

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При цьому Угорщина пропонує розділити суму на річні транші, що дало б можливість Будапешту блокувати допомогу щороку. За даними агентства, інші країни ЄС не підтримують цю ініціативу, оскільки вона суперечить ідеї передбачуваного фінансування.

Згідно з версією проєкту підсумків саміту ЄС, з яким ознайомилися журналісти, європейські лідери запропонують проводити щорічні дебати про те, як гроші ЄС витрачаються Україною, ґрунтуючись на звітах Єврокомісії.

"Європейська рада буде щорічно проводити дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України", — йдеться в тексті проєкту.

У такому разі Угорщина не зможе накласти вето на кошти, однак наразі невідомо, чи погодиться Будапешт на такі умови.

Нагадаємо, 31 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має бути готова компенсувати скорочення допомоги для України з боку США. За його словами, якщо Вашингтон остаточно перестане допомагати Києву, тоді це стане проблемою європейського континенту.

Раніше, 29 січня, прес-служба представництва Бельгії в ЄС повідомила, що посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію почати використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні.