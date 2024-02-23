Венгрия блокирует заявление ЕС по поводу годовщины войны в Украине: что известно

По словам журналиста Рикарда Йозвяка, если проблема не решится, то в результате будет лишь совместное заявление трех председателей институтов Евросоюза. В Будапеште никак не комментировали свою позицию.

Related video

Венгрия собирается заблокировать совместное заявление Европейского Союза, которое связано со второй годовщиной полномасштабной войны в Украине. Об этом написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter) 23 февраля.

Важно

ЕС принял 13-й пакет санкций против РФ, применив ограничения в отношении военного сектора

По его словам, в данный момент Будапешт блокирует совместное заявление ЕС по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украины. С чем это связано — неизвестно.

"Скорее всего, это будет просто совместное заявление трех председателей институтов ЕС (совет, комиссия, парламент)", — написал Рикард Йозвяк.

Представители Венгрии никак не прокомментировали такую свою позицию на момент публикации материала. В ЕС также официально ничего не говорили по этому поводу.

Венгрия решила заблокировать заявление ЕС по поводу вторжения РФ в Украину Фото: Скриншот

К слову, 19 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал закрыть рынок ЕС для агропродукции из Украины. По его словам, к мнению европейских фермеров никто не прислушивается, они чувствуют, что "расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля".

"Украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок", — говорил премьер Венгрии.

Также 15 февраля сообщалось, что Венгрия блокировала 13-й пакет санкций ЕС против России и связано это с Китаем. По словам одного из чиновников, знакомых с переговорами, посол Будапешта просит "немного больше времени", чтобы проанализировать "содержание предложений".

Напомним, 11 февраля Виктор Орбан предложил свой вариант закончить войну в Украине. По словам премьер-министра Венгрии, Киев может потерять свою государственность, а РФ никогда не позволит ей стать членом НАТО и Евросоюза.