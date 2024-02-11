"Будут уничтожать ее снова и снова": Орбан предложил свой вариант закончить войну в Украине

Глава венгерского правительства считает, что Украина может потерять свою государственность, а РФ никогда не позволит ей стать членом НАТО и Евросоюза.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Западной Европы. Об этом политик сказал во время встречи с бывшим премьер-министром Австрии Вольфгангом Шюсселем, сообщает Die Presse.

"Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом — разумеется, с гарантиями безопасности", — сказал Орбан.

По его мнению, если этого не произойдет, "Украина потеряет свою государственность".

"Русские будут уничтожать ее снова, снова и снова. Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге. Никогда", — подчеркнул Орбан.

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Он считает, что Киев упустил свой шанс на интеграцию в эти структуры на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году.

Напомним, в конце января 2024 года Орбан назвал Украину "серьезной проблемой" для ЕС. Он отметил, что Украина — "огромная страна", и с ней "надо быть очень осторожными". Приближение или даже вступление Украины в ЕС, по его мнению, может иметь "катастрофическое влияние" на экономики других членов. В частности, речь идет об аграрном секторе.

Также несколько ранее Виктор Орбан заявлял о том, что войну в Украине может остановить только 45-й президент США Дональд Трамп. Венгерский чиновник отметил, что болел за Трампа еще в 2016 году. Он был убежден, что именно такой лидер нужен в Европе, потому что политик четко заявлял о приоритетности своей страны.