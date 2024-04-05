ВС РФ атаковали Покровск: ракеты попали в жилые дома, есть пострадавшие (фото, видео)

Враг атаковал Покровск около трех часов ночи. Минно-взрывные травмы и контузии получили четверо членов одной семьи и еще один местный житель.

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Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Покровск Донецкой области 5 апреля. В результате чего ранения получили пять человек, в том числе подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Противник обстрелял Покровск около 3:00 5 апреля, в частности попадание произошло по жилым домам. В результате телесные повреждения получили четверо членов семьи, которые во время атаки находились в одном из домов. Речь идет о 70-летнем дедушке, 65-летней бабушке, их 46-летней дочери с 14-летним сыном. Кроме этого, от атаки врага пострадал еще один 65-летний местный житель.

"С минно-взрывными травмами, ссадинами и контузиями пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 апреля российские военные атаковали мирные города Украины с помощью двух зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и трех баллистических ракет "Искандер-М". Также враг запустил БПЛА типа Shahed. Взрывы прогремели в Донецкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской областях.

4 апреля председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что нынешняя интенсивность российских ударов по украинской энергетике увеличилась по сравнению с прошлым годом. По его словам, сейчас враг проводит серии атак почти непрерывно.