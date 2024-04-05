ЗС РФ атакували Покровськ: ракети влучили в житлові будинки, є постраждалі (фото, відео)

Ворог атакував Покровськ приблизно о третій годині ночі. Мінно-вибухові травми та контузії отримали четверо членів однієї родини та ще один місцевий житель.

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Збройні сили Російської Федерації атакували Покровськ Донецької області 5 квітня. В результаті чого поранення отримали пʼятеро людей, зокрема підліток. Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури в Telegram.

Противник обстріляв Покровськ приблизно о 3:00 5 квітня, зокрема влучання відбулося по житлових будинках. Внаслідок цього тілесні ушкодження отримали четверо членів родини, які під час атаки перебували в одному з помешкань. Йдеться про 70-річного дідуся, 65-річну бабусю, їхню 46-річну доньку з 14-річним сином. Крім цього, від атаки ворога постраждав ще один 65-річний місцевий житель.

"З мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня російські військові атакували мирні міста України за допомогою двох зенітних керованих ракет С-300/С-400 та трьох балістичних ракет "Іскандер-М". Також ворог запустив БПЛА типу Shahed. Вибухи пролунали в Донецькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській областях.

4 квітня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що цьогорічна інтенсивність російських ударів по українській енергетиці збільшилася, як порівняти з минулим роком. За його словами, нині ворог проводить серії атак майже безперервно.